Quando esce Comandante con Pierfrancesco Favino: trama, cast, data uscita ufficiale

Comandante con Pierfrancesco Favino è il film che apre l’ottantesima edizione del Festival d’arte cinematografica di Venezia, ma quando uscirà al cinema. Distribuito da 01Distribution sarà nelle sale italiane dal 1° novembre del 2023. Si tratta di un film tratto dalla storia vera Salvatore Todaro considerato un eroe dei mari che nonostante l’obbligo a un busto rigido, in seguito a un incidente sul lavoro, continuò a occuparsi della Marina preferendo lavorare a una lauta pensione di invalidità e congedo illimitato.

Si tratta di un film attesissimo che ha avuto una produzione anche non semplicissima e che si presenta come una delle bombe di fine stagione del 2023. Le riprese sono iniziate il 17 settembre del 2022 a Taranto e durate per appena otto settimane con il complicatissimo compito di effettuare quattro giorni di riprese subacquee che si sono tenute in Belgio. Il 25 gennaio scorso è uscito un romanzo scritto sulla falsariga del film edito da Bompiani e scritto da Sandro Veronesi insieme a Edoardo De Angelis.

Comandante, trama e cast

La trama di Comandante ci porta nella Seconda Guerra Mondiale dove Salvatore Todaro, capitano di corvetta della Regia Marina Salvatore, comanda il sommergibile Cappellini. Quando questo affonda si scontra con il Kabalo un piroscafo mercantile belga. Todaro decide, andando contro chi lo comandava, di salvare 26 naufraghi belgi e iniziacosì un viaggio incredibile che legherà persone di diverse estrazioni tra di loro in un momento complicatissimo.

Il soggetto e la regia sono di Edoardo De Angelis che ha collaborato alla sceneggiatura con Sandro Veronesi. La fotografia incredibile è di Ferran Paredes Rubio, mentre gli effetti speciali, che hanno richiesto il 10% del budget, sono curati da Kevin Tod Haug. Nel cast del film troviamo Pierfrancesco Favino nei panni di Todaro, Massimiliano Rossi, Johan Heldenbergh, Arturo Muselli, Giuseppe Brunetti, Gianluca Di Gennaro, Johannes Wirix, Paolo Bonacelli, Pietro Angelini, Mario Russo, Cecilia Bertozzi, Silvia D’Amico e Giustiniano Alpi.