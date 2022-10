Quando esce Demon Slayer 3? Stagione, anime, netflix

Demon Slayer è un’ anime di grande successo mondiale. Partito in sordina, ad oggi la serie tv risulta essere una delle più viste sulla piattaforma Netflix. L’ uscita di una terza stagione ha già mandato in visibilio i fans, che stanno aspettando da tempo il proseguio dei primi due capitoli della saga. La nuova stagione, stando alle recenti dichiarazioni dei produttori e alle indiscrezioni sempre più insistenti, dovrebbe andare in onda nella seconda parte del 2023, in un periodo compreso tra ottobre e novembre. Si tratta di rivelazioni molto aleatorie in quanto tutto è avvolto nel mistero più impenetrabile, per evitare che vengano divulgate le possibili sorprese legate ai nuovi episodi della saga.

L’ attesa spasmodica riguardo l’ uscita della serie tv

I fan sono entusiasti ma allo stesso tempo delusi perchè nulla è dato sapere riguardo la nuova stagione. Almeno sino all’ anno prossimo. Le notizie, infatti, sono molto labili, ma questo carattere di oblio non fa altro che alimentare l’ attesa da parte degli aficionados. La serie tv è una delle poche che è riuscita a trasmettere in pieno il carattere del manga, non snaturandone i personaggi e soprattutto conducendo un’ indagine psicologica dei protagonisti che è sempre piaciuta ai telespettatori, in quanto dettagliata e molto profonda. Questo suo carattere di piena adesione al manga ha fatto in modo che l’ anime in questione sia risultato un prodotto di qualità molto alta. Si tratta di un vero e proprio capolavoro a livello visivo, con tecnologie in grado di rendere, nel migliore dei modi, uno spettacolo visivo senza precedenti, con avventure mozzafiato che generano interesse e curiosità fino all’ ultimo fotogramma.

La terza stagione e le novità che ci attendono

La terza stagione continuerà lo stesso iter narrativo delle precedenti, con episodi e novità che non mancheranno di sorprendere gli spettatori. Gli utenti infatti, dopo i clamorosi colpi di scena e le epiche battaglie dei primi due capitoli, si attendono che la terza serie ricalchi le orme di quelle passate, prendendo ispirazione dai manga da cui vengono tratti. Per l’ enorme quantità dei volumi sin qui disegnati, possiamo già anticipare che vi sarà anche una quarta stagione, in fase di lavorazione, che chiuderà il tutto. Le avventure di Tanjiro e la sua caccia ai demoni hanno fatto breccia nei cuori di milioni di fans ed è probabile che verrà incoraggiata anche l’ uscita di una quinta stagione. Ma siamo ancora sul campo delle ipotesi, mentre la terza stagione è ormai alle porte.

I personaggi

Tanjiro, nelle precedenti edizioni, ha conosciuto numerosi guerrieri che lo hanno affiancato nella lotta ai demoni. In questa terza edizione, il nostro eroe farà la conoscenza di un nuovo personaggio, ossia Genya. Quest’ ultimo, è un cacciatore di demoni di comprovata esperienza, che affiancherà il protagonista nella sua lotta infinita e negli inevitabili duelli che renderanno gli episodi ancora più avvincenti. Molti spettatori si chiedono, inoltre , dove sarà possibile vedere le puntate. La piattaforma Netflix, cosi come Amazon Prime, saranno i principali veicoli di intrattenimento grazie ai quali si potranno assistere alle gesta dei protagonisti.