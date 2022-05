Diavoli 3 è la terza stagione di una delle serie televisive più amate in Italia. Prodotta grazie ad un trust di collaborazione interazionale, che vede insieme Sky Italia, Lux Vide e Big Light Production. Di Diavoli 3 sappiamo poco, è un financial thriller che narra la storia di uomini d’affari senza scrupoli, il cui unico scopo è speculare grazie alle proprie abilità finanziarie.

Tutto sommato tematiche del genere sono poche esplorate dagli sceneggiatori di professione; tuttavia, il successo del romanzo di Guido Maria Brera (pubblicato originariamente nel 2014 ed edito da Rizzoli) ha spinto questi ultimi a trasformare la narrazione libresca in un thriller mozzafiato narrante la storia dei finanzieri Dominic Morgan (interpretato da Patrick Dempsey) e Massimo Ruggiero (Interpretato da Alessandro Borghi).

Diavoli 3: data d’uscita, anticipazioni e cast

Data d’uscita

L’uscita di Diavoli 3, il quale dovrebbe anch’esso essere composto da otto episodi, al momento non si conosce. Sarà trasmessa su Sky Atlantic e in streaming su NOW Tv. Al momento non si sa nulla nè della trama, nè del trailer in quanto le riprese non sono statr ancora iniziate. Secondo Sonia Rovali, la serie dovrebbe diventare una vera e propria saga, con epidosio e stagioni ancora lunghe.

Anticipazioni

La storia dovrebbe prosegue a distanza di quattro anni dalla seconda stagione, la stessa distanza temporale dalla prima alla seconda. La storia di Diavoli parte nel 2016, alla vigilia della Brext, ossia l’uscita dalla Gran Bretagna dal sistema Euro. Molte cose sono cambiate, a partire dalle nuove alleanze finanziarie di Dominic Morgan. In particolare, è riuscito ad attirare attorno a sé una serie di uomini d’affari cinesi, stringendo così un’alleanza di ferro. Di tutt’altro tenore è il giudizio di Massimo Ruggiero che vede in quei finanzieri cinesi dei doppiogiochisti in grado di mettere i bastoni fra le ruote. Secondo Ruggiero infatti i partner di Morgan sono arrivati negli Usa per mettere a soqquadro i rapporti Usa-Cina.

Cast

Il cast non si conosce, perchè come detto le informazioni sono poche. Tuttavia, i nomi dovrebbe essere confermati con qualche aggiunta. Alla regia abbiamo sempre Nick Hurran e Jan Maria Michelini, entrambi confermati dopo la prima e la seconda stagione uscita nel 2022. Come attori protagonisti Alessandro Borghi e Patrick Dempsey tornano nei panni rispettivamente di Massimo Ruggiero e Dominic Morgan. La seconda stagione vede inoltre l’ingresso di altri attori che interpreteranno i nuovi investitori partner di Morgan: Li Jun Li, Joel de la Fuente e Clara Rosanger.