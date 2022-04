Quando esce Doctor Strange 2? Data uscita ufficiale, anticipazioni, cast

Doctor Strange in the Multiverse of Madness: il film siglato Marvel più atteso dell’anno.

Data di uscita ufficiale e novità dal cast

Il nuovo film della Marvel, Doctor Strange in the Multiverse of Madness uscirà nei cinema italiani il 4 maggio 2022. La regia è stata affidata a Sam Raimi, un grande ritorno nel mondo dei supereroi che ha contribuito a creare non poche aspettative sul film: è stato infatti lui a dirigere la famosa trilogia di Spider-Man con Tobey Maguire, che ha appassionato moltissimi fan.

Ancora una volta nel ruolo di protagonista troviamo Benedict Cumberbatch, già impeccabile nel primo film, uscito nel 2016.

Confermato anche il ritorno di Wanda, interpretata da Elisabeth Olsen. Deduciamo quindi che scopriremo cosa ne sarà del personaggio dopo gli eventi della serie Wanda Vision. Una breve scena post-crediti, nella serie, mostrava Wanda in possesso di Darkhold , un potente e pericoloso grimorio. Ci siamo poi chiesti se Wanda non abbia rischiato di trasformarsi in un antagonista, come suggerisce il trailer del film, dove Wanda e Doctor Strange sembrano in contrapposizione. Sempre appartenente allo spin-off di Wanda Vision, Monica Rambeau , interpretata da Teyonah Parris è un’altra potenziale presenza. Questo personaggio può manipolare lo spettro elettromagnetico, cosa da cui trarrà il nome Spettro . Nei fumetti, diventa addirittura la seconda Captain Marvel. Ma al momento nulla è ancora confermato

È probabile anche la presenza di Patrick Stewart nel ruolo del professor Xavier. L’attore ha inizialmente smentito per poi confermarlo in un’intervista successiva. Il leader degli X-Men avrà quindi un ruolo di tutti rilievo accanto al Dr. Strange

L’ennesima voce sul casting, questa volta più plausibile, è un secondo ritorno di Tobey Maguire nei panni di Spider-Man. Due elementi contribuiscono a dare sostegno a questa teoria. Innanzitutto, Sam Raimi è il regista della trilogia che ha caratterizzato questo Spider-Man. Poi, il doppiatore portoghese di Elisabeth Olsen è stato visto in compagnia del doppiatore portoghese di Tobey Maguire. Da solo, questo fatto è bastato a far incuriosire i fan.

E se ci fosse anche Deadpool ? In molti pensavo di averlo visto nel trailer ufficiale, ma Ryan Renolds ha confutato totalmente la cosa.

Trama e anticipazioni

Doctor Strange 2 è classificato come una sorta di sequel diretto di Spider-Man No Way Home. Le indiscrezioni suggeriscono infatti che, in questo nuovo capitolo, il Doctor Strange di Benedict Cumberbatch dovrà affrontare i problemi causati dall’apertura che ha lui stesso creato nel multiverso.

A causa delle sue azioni, Steven Strange apre così le porte a incontri con personaggi alternativi a quelli che conosciamo. Si tratta delle famose “varianti”, introdotte per la prima volta in Loki e What if su Disney+. Per il momento, ancora non si sa però chi sarà il “villain” del film.

Ad aggiungere altra carne al fuoco, è stato rivelato che Strange incontrerà (almeno) due delle sue varianti: Il difensore Strano e il Doctor Strange Supreme (o Evil Strange, visto in precedenza nella serie animata What If ).

La posta in gioco è davvero alta, ma anche ai fan più curiosi non resta che attendere.