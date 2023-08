Quando esce Elemental su Disney+: trama, cast, data uscita ufficiale

Elemental sta raccogliendo un ottimo successo in sala, ma quando lo vedremo su Disney+? La data ufficiale non l’abbiamo a disposizione, ma la sensazione è che tutto si potrebbe protrarre almeno fino all’autunno con ogni probabilità dovremo dunque aspettare ottobre. La rete streaming della Disney sarà dunque pronta a sganciare un film importante che regalerà ottime risposte.

Il pubblico è consapevole che il film è già un successo e che permetterà alla produzione di vivere delle ottime soddisfazioni. L’anteprima mondiale dell’opera è arrivata al Festival di Cannes 2023 il 27 maggio, nelle sale cinematografiche è arrivato in America il 16 giugno mentre in quelle italiane il 21 dello stesso mese.

Elemental, trama e cast

La trama di Elemental è decisamente commovente. A Element City i quattro elementi (fuoco, acqua, aria e terra) vivono in grande armonia. Ember è una ragazza di fuoco che erediterà il negozio del padre, immigrato originario della Terra del Fuoco. Perderà la testa per Wade, un ragazzo d’acqua che lavora invece come ispettore sanitario. I due decideranno di sfidare il divieto che impone di non mescolare gli elementi, la loro storia porterà a tanti colpi di scena.

La regia del film è stata affidata a Peter Sohn che ha curato il soggetto insieme a John Hoberg, Kat Likkel e Brenda Hsueh. Questi ultimi tre hanno curato la sceneggiatura, mentre alla produzione abbiamo trovato Denise Ream con una collaborazione con la Pixar Animation Studios e la Walt Disney Pictures. La fotografia è curata da David Bianchi e Jean Claude Kalache, mentre il montaggio lo cura Stephen Schaffer e le musiche sono di Thomas Newman. Nel cast artistico troviamo come doppiatori originali Leah Lewis, Mamoudou Athie, Shila Ommi e Ronnie del Carmen. I doppiatori italiani sono invece Valentina Romani, Anita Patriarca, Stefano De Martino, Serra Yilmaz, Hal Yamanouchi, Francesco Bagnaia e Francesco Raffaeli.