Quando esce Élite 4? Anticipazioni, trama, cast, trailer

In arrivo la quarta stagione di Élite?

Tre mesi fa, Netflix aveva annunciato la fine delle riprese della quarta stagione di Élite, teen drama spagnolo in streaming sulla piattaforma Netflix. Attualmente, lo show televisivo è in fase di post produzione, per cui ancora non è stata rivelata alcuna data di uscita. Inizialmente, alcuni rumor avevano affermato lo show televisivo sarebbe stato trasmesso per marzo 2021, ahimé, niente di tutto ciò si è avverato.

Nonostante questo, però, ricordiamo che il cast è già impegnato nelle riprese della Stagione 5, per cui si tratterà di aspettare poco prima di sapere novità sulla quarta stagione.

Élite – Trama e cast

La serie è ambientata in un prestigioso liceo privato spagnolo, Las Encinas, frequentato dai rampolli delle più ricche famiglie di Spagna. Ogni stagione ruota attorno a un crimine (un omicidio, una scomparsa e un altro omicidio), e ripercorre le vicende che hanno portato al suo compimento.

Nella prima stagione abbiamo visto tre giovani di umili origini, Samuel, Nadia e Christian, rimasti coinvolti nel crollo della scuola pubblica che frequentavano, perciò risarciti con una borsa di studio per frequentare Las Encinas, un prestigioso liceo privato di Madrid. L’ingresso nella nuova scuola non è semplice: i ragazzi provengono da famiglie umili se non disagiate, e i ricchi studenti della scuola li considerano feccia. L’unica a mostrare un po’ di buona volontà è Marina, che stringe subito amicizia con Samuel.

Col tempo, e complice una festa, le cose migliorano. Il legame tra Marina e Samuel si stringe sempre di più, Christian stringe amicizia con Ander, campione scolastico di tennis, ed entra nelle grazie della ricchissima Marchesina Carla di Caleruega, mentre Nadia tende a isolarsi e deve affrontare il rigido regolamento scolastico, che le impedisce di indossare l’hijab, e l’invidia di Lucrecia, a cui soffia il titolo di migliore studentessa della classe.

Nella quarta stagione dello show televisivo Netflix, troviamo: Manu Rios, Carla Díaz, Martina Cariddi, Andrés Velencoso e Pol Granch.