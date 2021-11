Quando esce Eternals su Disney Plus? Data uscita ufficiale, anticipazioni, cast

Eternals è l’ultimo film prodotto dalla casa Marvel e si concentra sui personaggi degli Eterni, delle creature umanoidi dotate di superpoteri. Il film ha fatto il suo debutto al cinema lo scorso 3 novembre, ma in molti si chiedono quando esce Eternals su Disney Plus. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questa pellicola.

Eternals: trama e cast

Eternals è un film Marvel in cui alla regia vediamo Chloé Zhao. Si basa sul fumetto Eterni, nato nel 1976, in cui i protagonisti sono appunto gli Eterni, degli esseri immortali con diversi superpoteri dalle sembianze umane. Le vicende degli Eterni iniziano milioni di anni fa con la loro creazione da parte dei Celestiali, e in Eternals li vediamo arrivare sulla Terra per proteggere la razza umana dai Devianti, nemici dei Celestiali. Nel film assisteremo quindi a una lotta per il predominio senza esclusione di colpi.

Per quanto riguarda il cast, la protagonista Athena è interpretata da Angelina Jolie, mentre Ikaris, il suo compagno, da Richard Madden. Accanto a loro anche Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry e Salma Hayek.

Quando esce Eternals su Disney Plus?

Come abbiamo già accennato, la data di uscita di Eternals al cinema è stata decisa per il 3 novembre 2021. Chi è già in possesso di un abbonamento a questa piattaforma per lo streaming, ma anche chi ne sta valutando la sottoscrizione, si chiede quando esce Eternals su Disney Plus.

Per il momento non sembra esserci una risposta ufficiale alla domanda. Basandoci su quanto accaduto in passato per casi simili, però, possiamo presumere che Eternals su Disney Plus arriverà per il 20 dicembre prossimo. Ciò non toglie però la possibilità che sia previsto un acceso VIP anticipato rispetto a questa data.

Questa, lo ripetiamo, è una supposizione scaturita dalla finestra di esclusività data per altri titoli Marvel da parte di Disney+. Così infatti è stato per Black Widow, ma anche per Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli e Jungle Cruise.

Photo cover credits: La Testata Magazine