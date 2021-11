Quando esce Euphoria 2? Data uscita ufficiale, anticipazioni, cast

Due anni fa la serie tv su HBO “Euphoria” con Zendaya, ha conquistato tutti per il suo modo in cui ha trattato in maniera molto forte i problemi dell’adolescenza legati al sesso, l’identità, la droga, l’amore e l’amicizia.

Euphoria 2 quale sarà la data di uscita

La produzione dei nuovi episodi era cominciata verso marzo 2020, ma poi per l’emergenza pandemica si è dovuta fermare. Ma possiamo avere un interessante notizia da parte del presidente di HBO Casey Bloys, che durante gli Emmy Awards 2020 ha confermato che le riprese sarebbero dovute ricominciare a inizio di quest’anno.

CI si focalizzerà sempre sui personaggi principali della prima stagione, ognuno con i propri problemi da risolvere: Rue e i suoi problemi legati alle sostanze stupefacenti che le creano problemi in famiglia. Jules che deve ancora scoprire sé stessa. Rue e Jules ci avevano lasciato mentre entrambi volevano partire e andarsene dalla città, ma Rue poi cambia idea e Jules parte in treno.

Rue e Jules insieme vogliono trovare un loro posto nel mondo, ma ancora devono affrontare i loro problemi. L’intesa che si creerà fra le due ragazze diventerà più forte delle loro difficoltà.

La serie ha conquistato i teenager di tutto il mondo perché in questi anni ci sono nuove e diverse problematiche adolescenziali. Euphoria è uno specchio in questo senso, e forse c’è ancora di più di quanto in genere si sappia. Spesso ciò a cui gli adolescenti vanno in contro sono molto più grandi di loro e potremmo non immaginarci neanche di tutto ciò che provano dentro di loro. Il primo episodio della serie parte con una riflessione dalla nascita alla crescita di Ruth, che in prima persona ci fa capire già a cosa sono dovuti tutti i suoi problemi arrivati poi in età adolescenziali, ripercorrendo le tappe della sua vita e i suoi punti di vista.