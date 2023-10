Quando esce Everybody Love Diamonds: trama, cast, data uscita ufficiale

Domani 13 ottobre uscirà Everybody Love Diamonds su Prime Video in esclusiva, una miniserie italiana che si propone di avere uno sguardo internazionale e con un cast eccezionale. La serie è tratta da una storia vera quella del ladro Leonardo Notarbartolo che riuscì a ingannare l’incredibile sicurezza del Centro Diamanti di Anversa. Il prodotto di Prime si propone con diverse situazioni molto interessanti e che escono dall’abitudine delle fiction italiane con novità molto interessanti.

Il protagonista è Kim Rossi Stuart che ha specificato: “Non volevo che il vero Notarbartolo fosse la chiave d’accesso al racconto; desideravo far leva su altri aspetti. Va detto però che il suo incontro è stato emozionante, determinante. In generale, la serie si muove sulla cifra della commedia, una commedia spesso sopra le righe: abbiamo fatto anche ‘le facce’, come si dice in gergo, utilizzando sguardi in chiave fumettistica”.

Everybody Love Diamonds: trama e cast

La trama di Everybody Love Diamonds è presto detta, quella di Leonardo Notarbartolo, esistito realmente, che ha puntato a uno dei colpi del secolo cioè il Centro diamanti di Anversa. Il racconto segue un filo reale ma viene anche romanzato con altri spunti molto interessanti. Siamo sicuramente di fronte a un’impresa storica che viene raccontata con simpatia e che si muove avanti e indietro nella linea temporale in maniera molto intelligente.

Nel cast figurano attori di grandissimo livello. Il protagonista è Kim Rossi Stuart che interpreta Notarbartolo, al suo fianco ci sono altri due personaggi prestigiosi come Anna Foglietta e Gianmarco Tognazzi. Ma non solo loro perché nel cast troviamo anche Carlotta Antonelli e Leonardo Lidi. Inoltre sono presenti con delle piccole parti due star internazionali come Rupert Everett e Malcolm McDowell. La regia è stata affidata a Gianluca Maria Tavarelli che utilizza tutta la sua sensibilità con grande intelligenza e personalità.