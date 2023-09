Quando esce Ferrari di Michael Mann: trama, cast e data uscita del film con Adam Driver

Ferrari è uno dei film in concorso alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia 2023, ma quando uscirà nelle sale il film di Michael Mann con Adam Driver? Le riprese sono iniziate in Italia il 17 agosto del 2022 e terminate nell’ottobre dello stesso anno con un budget di 90 milioni di dollari. Nelle sale cinematografiche americane uscirà a partire dal prossimo 25 dicembre e sarà dunque uno dei film pronti a spopolare anche nelle sale italiane, per ovvi motivi, nel periodo di Natale.

Scritto in maniera intelligente dallo sceneggiatore Troy Kennedy Martin è tratto dalla biografia del 1991 Enzo Ferrari: The Man and the Machine di Brock Yates. Racconta la storia del grandissimo imprenditore automobilistico Enzo Ferrari che sarà interpretato nel film da Adam Driver.

Ferrari di Michael Mann, cast e trama

Come detto Ferrari del 2023 è stato diretto da Michael Mann con sceneggiatura di Troy Kennedy Martin. Per la durata di 130 minuti la pellicola sarà distribuita in Italia da 01 Distribution. La fotografia è di Erik Messerschmidt, il montaggio di Pietro Scalia mentre gli effetti speciali di Uli Nefzer e David Sewell. Le musiche sono di Daniel Pemberton, la scenografia di Maria Djurkovic e i costumi di Massimo Cantini Parrini con trucco di Elisabetta Arlotti e Aldo Signoretti. Nel cast artistico invece troviamo oltre a Adam Driver anche Penelope Cruz, Shailene Woodley, Patrick Dempsey, Jack O’Connell, Sarah Gadon e Gabriel Leone.

E la trama? Il film è la biografia di Enzo Ferrari un uomo che ha cambiato la storia dell’automobilismo in Italia dandogli nuova linfa e regalando qualcosa di importante al mondo delle auto sportive. Inoltre è l’uomo che di fatto ha dato vita al concetto di Formula 1 che per lungo tempo ha visto proprio la Testa Rossa raggiungere i risultati più pregevoli della storia. Il film si annuncia già come un successo.