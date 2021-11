Quando esce Fifa 22? Recensioni, prezzo, per Playstation, per Xbox

Fifa 22 è già disponibile dal 1 di ottobre su Play-Station 5, Xbox One, Xbox Series X/S e anche su PC e Google Stadia. Inoltre, per Nintendo Switch si può giocare in versione Legacy.

Fifa 22 prevede due edizioni disponibili per i giocatori, la Standard Edition e la Ultimate Edition, acquistabile con uno sconto utilizzando il bonus fedeltà, che lo si può trovare nel menù di Fifa 21, cliccando su “Prenota FIFA 22“.

Quale differenza si potrà notare da subito di Fifa 22? Sicuramente la tecnologia machine learning, capace di creare animazioni molto realistiche.

Altre novità di Fifa 22? Si possono conservare sia i gestioni di qualificazione alle Finals che i punti di qualificazione ottenuti con le Rivals durante la 1° Stagione.

Una volta vinti i playoff (quando si avranno ottenuti 2000 punti qualificazione) prima della fine della stagione, si manterrà la qualificazione alle Finals.

Modalità Division Rivals

Alcuni dei premi stagionali saranno modificati, mentre quelli settimanali rimarranno così come erano stati impostati.

Delle divisioni saranno cambiate la 9, la 7 la 5 e la 6. Cambieranno il numero di fasi o la posizione dei checkpoint. All’inizio della 2° stagione si andrà indietro di alcune divisioni.

Altre novità

Inoltre si potrà godere di altre incredibili tecnologie, come HyperMotion per PlayStaion 5, Xbox Series X|S e Stadia.

Da 9 novembre è stato messo su tutti i dispositivi un nuovo aggiornamento applicato sul Title Update 2, vale a dire la patch 1.14. L’aggiornamento è disponibile sull’indirizzo del sito ufficiale di Electronic Arts. Sia per la versione della console che del Pc ci saranno ulteriori modifiche. Questo nuovo update sistema un problema rivelato sulla PlayStation 5 e di gameplay, cioè la possibilità di muovere la palla per il calcio di punizione, falli non riportati.

Si è poi aggiunta una scorciatoia per il Training Hub nella modalità di Carriera e un riposizionamento dei giocatori. Per i salvataggi della carriera del calciatori sono stati ulteriormente migliorati, così come l’interfaccia utente.