Quando esce Forspoken per Ps5: esclusiva, cast, trama, data uscita

Forspoken uscirà per Ps5 il 15 settembre prossimo e sarà un’esclusiva Sony anche se potremo giocarlo pure sul Pc. Ricordiamo però che l’esclusiva, come svela Multiplayer, durerà per 731 giorni e poi il videogame potrebbe approdare anche su altre piattaforme. Ci troveremo di fronte all’odissea di Guida Frey, un’eroina che sarà pronta per vivere un viaggio incredibile catapultata in un mondo della fantasia. Sarà possibile esplorare ogni singolo ambiente grazie all’open world e grazie alla tecnologia. Gameplay avvincente e fluido ci permetterà di muoverci a colpi di parkour e magia. Inoltre si potranno personalizzare anche i nostri incantesimi.

L’età consigliata del videogame è 18 anni in su e questo potrebbe bloccare molte persone. La notizia è proprio che si è posticipata di molto l’uscita che inizialmente era stata programmata per il 24 gennaio scorso. Nonostante questo una folta schiera di seguaci del game hanno aperto le porte a un’uscita interessante e che potrebbe rendere tutto molto avvincente.

Forspoken per Ps5, tutte le curiosità

Cosa possiamo dire del cast di Forspoken per Ps5? Sviluppato dalla Luminous Production il game è stato pubblicato da Square Enix con direzione di Takeshi Aramaki e Takefumi Terada. La produzione invece è di Raio Mitsuno. La sceneggiatura invece è curata da Todd Stashwick, Amy Hennig, Gary Whitta, K-Michel Parandi e Allison Rymer. Le musiche invece sono di Bear McCreary e Garry Schyman. Il motore grafico scelto per il videogame è il Luminous Engine.

Il game director del videogame, Takeshi Aramaki, ha specificato come la modalità di gioco sia stata progettata per essere improntata soprattutto sulla velocità e quella che è la fluidità per percorrere un terreno. Il gioco è stato descritto di fatto come un’avventura guidata. Sono numerosi i personaggi che coesistono in un universo open world dove si è in grado di viaggiare e ci si può spostare veramente ovunque senza nessun tipo di limitazione e con una longevità praticamente infinita.