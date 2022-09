Quando esce Gli Anelli del Potere? Episodi, trama, trailer, cast

Il Signore degli Anelli è una delle saghe più seguite ed importanti del genere fantasy: tratta dal libro di Tolkien, è diventata parte della cultura Pop contemporanea attraverso le due trilogie firmate dal regista Peter Jackson. Cominciando l’avventura ad inizio anni 2000, il filmmaker ha rivoluzionato il mondo del cinema e del fantasy attraverso La Compagnia dell’Anello, Le Due Torri e Il ritorno del Re.

Oltre ai tre film originali, si sono unite le tre pellicole che seguivano le avventure del romanzo Lo Hobbit, incentrate sull’antefatto della vicenda principale. Per arricchire la narrazione e la mitologia dietro una delle storie più famose e raccontate di sempre, si unisce anche la serie TV Gli Anelli del Potere. Annunciata due anni fa, in piena pandemia, è pronta finalmente per essere vista e rivista dai fan della Terra di Mezzo e le creature che la abitano.

Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere: data di uscita, episodi, trama

L’attesissima serie TV è davvero pronta a graziare gli schermi – piccoli o grandi che siano – dei fan con la sua prima stagione. Gli episodi, infatti, sono disponibili su Amazon Prime Video a partire dal 1 settembre 2022. In Italia, l’orario di uscita corrisponde con il 2 settembre perché gli episodi verranno caricati dopo la mezzanotte.

Le puntate a disposizione dei clienti Amazon sono – per il momento – solo due. L’intera stagione, tuttavia, sarà composta da otto episodi, che usciranno con cadenza settimanale. In tutto, insomma, si tratta di circa due mesi di TV. Per i grandi appassionati, sicuramente troppo poco. Le prime recensioni, per chi ha visto l’inizio serie in anteprima, propongono Gli Anelli del Potere come un lungo colossal diviso in più puntate.

Ma di cosa tratta esattamente? La trama ufficiale – come riportato da Comingsoon – recita: “Partendo da un momento di relativa pace, la serie segue un gruppo di personaggi, alcuni già noti, altri nuovi, mentre si apprestano a fronteggiare il lungamente temuto ritorno del male nella Terra di Mezzo. Dalle più oscure profondità delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale elfica di Lindon, all’isola mozzafiato del regno di Númenor, fino agli angoli più remoti della mappa, questi regni e personaggi costruiranno un’eredità che sopravvivrà ben oltre il loro tempo“. Chi sono i personaggi già conosciuti e chi è che li interpreta? Ecco una guida al cast completo!

Gli Anelli del Potere: cast completo, trailer

Il cast è ricco di nuovi volti ma anche di personaggi conosciuti, soprattutto chi ha seguito gli episodi principali della trama. Troviamo, in primis, una giovane elfa Galadriel interpretata dall’attrice Morfydd Clark. Inoltre, ritroviamo anche il giovane Ned Stark di Il Trono di Spade, Robert Aramayo, nel ruolo di un imberbe elfo Elrond.

Altri nomi legati alla serie sono: Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, e Daniel Weyman. Un cast pieno di giovanissimi talenti che sicuramente trasporteranno gli appassionati lettori e spettatori tra elfi ed hobbit alla ricerca dell’origine del potere oscuro dell’Unico Anello.