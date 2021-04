Quando esce Gomorra 5? Anticipazioni, trailer, cast, trama

In arrivo la stagione finale di Gomorra

La quinta stagione di Gomorra si sta apprestando alla sua conclusione. Infatti, stando a quanto emerso qualche tempo fa in merito alle riprese, sembrerebbe che entro il mese di aprile lo show televisivo dovrebbe interrompere la lavorazione. Dopodiché, ci sarà la fase di post-produzione e montaggio, in cui verranno assemblate le puntate, prima di essere trasmesse in tv. Infatti, ricordiamo che Gomorra è una serie esclusiva Sky Atlantic e Now TV ed è qui che potremmo vedere la Stagione 5, che sarà l’ultima.

Al momento, nessuna data di uscita è stata annunciata, per cui non ci resta che rimanere sintonizzati per sapere tutte le novità.

Gomorra – Trama e cast

Nell’ultima stagione avevamo visto Genny tendere un’imboscata ai Levante e uccidere Gerlando, la moglie e la loro scorta. Lascia viva soltanto Grazia, per lasciare il messaggio del suo ritorno da riferire ai fratelli. Manda Fernando e un altro uomo a rilevare Patrizia e Michelangelo dal nascondiglio della procura, facendo uccidere la scorta. Poi li dirotta su un aereo per farli fuggire ma prima, ha un ultimo colloquio in privato con Patrizia. Le chiede se ha parlato di lui davanti a Ruggieri, durante la deposizione fatta in procura, ma lei nega. Genny non si fida, le punta una pistola contro e la uccide. Il portavoce del Maestrale invece elimina Michelangelo dentro l’aereo. Infine Genny si reca nel suo rifugio ove ha inizio la sua latitanza.

Nel cast di Gomorra troviamo: Marco D’Amore (Ciro “l’Immortale” Di Marzio), Salvatore Esposito (Gennaro “Genny” Savastano), Fortunato Cerlino (don Pietro Savastano), Maria Pia Calzone (donna Immacolata “Imma” Savastano), Marco Palvetti (Salvatore Conte), Cristiana Dell’Anna (Patrizia Santoro), Fabio De Caro (Malammore), Cristina Donadio (Annalisa “Scianel” Magliocca), Gianfranco Gallo (don Giuseppe Avitabile), Ivana Lotito (Azzurra Avitabile), Arturo Muselli (Enzo “Sangueblù” Villa), Loris De Luna (Valerio “’o Vucabulà” Misano), Roberto Oliveri (Ronni), Carlo Caracciolo (Ferdinando “’o Crezi” Capaccio), Andrea Di Maria (Elia “’o Diplomato” Capaccio), Gianni Parisi (don Gerlando Levante), Luciano Giugliano (Michelangelo “Mickey” Levante), Antonio Gargiulo (Saro Levante), Gennaro Apicella (Francesco “Ciccio” Levante), Claudia Tranchese (Grazia Levante) e Daniela Ioia (Tiziana Palumbo).