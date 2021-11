Quando esce Gomorra 5? Data uscita ufficiale, anticipazioni, cast

Cresce l’attesa e molti vogliono sapere quando esce Gomorra 5, l’ultima stagione della serie cult che prevede la resa dei conti fra i protagonisti di Gomorra e ora si apprendono i dettagli sull’uscita ufficiale, anticipazioni e cast, che interessano tutti gli spettatori in attesa del gran finale.

Gomorra 5 parte su Sky

La produzione Sky Original, prodotta da Cattleya con Beta Fim, prende finalmente il via il prossimo 19 novembre. Sarà trasmessa quindi su Sky, ma anche su NOW in streaming, basandosi ancora una volta sul romanzo di Roberto Saviano.

La serie ha già avuto molto apprezzamento e l’hanno acquistata in oltre 190 Paesi, con grande accoglienza di pubblico e critica. Il New York Times l’ha classificata al quinto posto fra le produzioni non americane più importanti del decennio 2010/2020.

Le anticipazioni sulla serie conclusiva

I dieci nuovi episodi sono stati girati tra Napoli, Riga e Roma. Gli head writer Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli li hanno scritti e hanno anche firmato il soggetto con Saviano. Sei sono diretti da Marco d’Amore, regista di due episodi di Gomorra 4 e del film “L’immortale”, gli altri quattro da Claudio Cupellini, che è presente fin dagli esordi della serie.

Salvatore Esposito torna a interpretare il latitante Genny Savastano, mentre Marco d’Amore, oltre al ruolo di regista, continua a ricoprire quello di attore, nei panni di Ciro Di Marzio, creduto morto alla fine della terza stagione, e poi “risuscitato” in Lettonia, come svela il film “L’immortale”.

Il resto del cast e la resa dei conti

Ivana Lotito torna sulla scena come Azzurra, abbandonata da Genny, che tenta di salvare il piccolo Pietro dal padre e dal suo tragico mondo. Arturo Muselli interpreta nuovamente il personaggio tormentato di Enzo Sangue Blu.

Ci sono però new entry importanti come Domenico “Mimmo” Borrelli nel ruolo di Don Angelo ‘O Maestrale, il feroce boss di Ponticelli, che sarà al centro delle vicende legate alla resa dei conti finale.

Tania Garribba, nei panni di sua moglie, Carmine Paternoster in quello di un capopiazza di Secondigliano, Antonio Ferrante, Nunzia Schiano e Vincenzo Garignano completano il cast alle prese con il gran finale.

Genny Savastano, latitante e braccato dalla polizia, conta ormai solo sull’alleanza con il misterioso ‘O Maestrale, affilando le armi per avere la rivincita nello scontro fra i clan. Il resto lo sapremo dal 19 novembre, quando finalmente esce Gomorra 5.