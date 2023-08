Quando esce Gran Turismo La storia di un sogno impossibile: trama, cast, data uscita ufficiale

Gran Turismo La storia di un sogno impossibile uscirà al cinema in Italia il prossimo 20 settembre mentre negli Stati Uniti d’America è già uscito l’11 agosto. Il film è stato presentato il 16 luglio scorso al Micheaux Film Festival. Si tratta del primo adattamento cinematografico sulla serie di videogame omonimi Gran Turismo e segue quella che è la storia vera di Jan Mardenborough un adolescente che da giocatore di eSport diventa un pilota professionista della Nissan.

Il primo trailer è stato diffuso il 2 maggio scorso. Le riprese invece sono state svolte a novembre e dicembre 2022 in Ungheria. Sicuramente c’è un pubblico molto ampio di videogiocatori che non vede l’ora di guardare il film, ma non saranno solo questi a voler soffermarsi sul film. Sarà molto interessante leggere da vicino la trama e anche capire qualcosa di più in merito a questi particolari.

Gran Turismo La storia di un sogno impossibile, trama e cast

La trama di Gran Turismo La storia di un sogno impossibile parla della vita di Jann Mardenborough, personaggio esistente veramente e giocatore di simulativi. Riesce grazie a questa sua skill la possibilità di partecipare alla Nissan PlayStation GT Academy per diventare un pilota professionista proprio nel mondo del Gran Turismo.

Alla regia del film c’è Neill Blomkamp divenuto noto per film come District 9, Elysium e Humandroid. L’ultimo film che ha girato è Demonic del 2021. Blomkamp ha scritto anche la sceneggiatura insieme a Jason Hall e Zach Baylin. Il produttore del film è Doug Belgrad che ha collaborato con Dana Brunetti, Asad Quizilbash e Carter Swan. Distribuito in Italia dalla Eagle Pictures vede nel cast Archie Madekwe che interpreta Jann Mardenborough e al suo fianco ci sono Djimon Jounsou, Orlando Bloom, David Harbour, Darren Barnet e Geri Halliwell. Vedremo quello che sarà il risultato con il pubblico che sicuramente apprezzerà il film.