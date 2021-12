Quando esce Harry Potter Return to Hogwarts? Data uscita ufficiale, anticipazioni, cast

A 20 anni di distanza dall’uscita del primo film della saga di Harry Potter i fan sono in trepidante attesa per il nuovo evento televisivo targato Max original: Harry Potter Returns to Hogwarts. Si tratta, coma già accennato, di un evento televisivo straordinario e molto atteso in tutto il mondo.

Cos’è Harry Potter returns to Hogwarts?

Harry Potter ritorna nelle case dei suoi fans regalando a tutti gli appassionati della saga un nuovo emozionante capitolo. Continua la magia del mago più famoso del cinema e la storia più seguita ed amata da grandi e piccini.

Ormai l’amore per questa saga di film si tramanda di generazione in generazione da oltre 20 anni travolgendo grandi e piccini.

Tutti i fan hanno iniziato con la lettura degli straordinari libri di J.K.Rowling fino a non perdere nessun capitolo della saga cinematografica.

Quando esce Harry Potter returns to Hogwarts?

Harry Potter returns to Hogwarts nasce come un evento unico ed irripetibile per poter celebrare insieme ai fans l’anniversario dell’uscita del primo film. Di recente in tutte le sale cinematografiche italiane è stato aggiunto alla programmazione Harry Potter e la pietra filosofale. Hanno permesso così di far rivivere le emozioni che hanno accomunato tutti ben 20 anni fa.

È un evento televisivo che è stato prodotto da Max Original e che porta la firma del regista che creò i primi due capitoli della storia: Chris Columbus. Verrà trasmesso in Italia in anteprima Sky l’1 gennaio, in contemporanea con gli Stati Uniti.

Il canale su cui verrà trasmesso sarà dedicato interamente a questo atteso evento: Sky Cinema Harry Potter già attivo dall’1 dicembre.

Si potrà anche trovare il film in streaming sulla piattaforma Now tv.

Harry Potter 20th Anniversary

Durante la serata tutti i membri del cast si riuniranno in questo show unico per regalare un unico che celebra i 20 anni della saga più famosa di tutto il mondo.

Saranno presenti gli attori Daniel Radcliffe-Harry, Rupert Grint-Ron, Emma Watson-Hermione e altri membri del cast tra cui Helena Bonhan Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Tom Felton, Mark Williams. Ci saranno anche i produttori ed infine i registi Chris Columbus, Mike Newell, David Yates e Alfonso Cuaròn.

In questi giorni è stato rilasciato l’attesissimo trailer dell’evento come anticipazione di ciò a cui si potrà assistere durante la serata dedicata ad Harry Potter.

Per chi volesse iniziare già da ora a fare un intenso Rewatch di tutti i film della saga è già possibile su Sky Cinema Harry Potter.

Come abbiamo già accennato, Sky ha dedicato un canale intero a tutti i film. Si tratta di un modo per permettere ai fans di rivedere i film prima del grande evento.

Sarà presente J.K.Rowling?

La scrittrice non sarà presente nell’evento dell’anno dedicato al mago più famoso del mondo. Non si sa ancora se la sua assenza dipende da una mancanza di invito o se è stata la stessa scrittrice a rinunciare.

Saranno presenti il cast e i registi che si sono alternati nella realizzazione di tutti e otto i capolavori della saga. Così come saranno presenti i produttori e i protagonisti della storia.