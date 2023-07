Quando esce Heartstopper 2? Trama, cast e data ufficiale uscita

Heartstopper 2 è una delle serie più attese dal pubblico italiano, ma quando esce? La serie sarà disponibile in streaming sulla piattaforma Netflix dal prossimo 3 agosto. Intanto oggi è stato reso disponibile un trailer che ci anticipa qualcosa di interessante su una serie che sicuramente verrà vista da moltissime persone. Partita in sordina con la prima stagione piano piano ha preso il volo convincendo una fetta di pubblico sempre più considerevole e riuscendo ad arrivare a tutti.

Scritta bene e diretta magistralmente la serie racconta temi molto delicati come quello dell’amore omosessuale, arrivando al cuore del pubblico con profondità e grande intelligenza. I protagonisti sono giovani comuni nei quali il pubblico si può identificare e che generano una forte empatia. La serie è scritta in maniera accattivante riuscendo a toccare tematiche sociali da differenti punti di vista, arrivando al cuore del pubblico in maniera diretta e senza giri di parole.

Heartstopper 2, trama

Heartstopper 2 arriverà per svelare cosa è accaduto dopo la rivelazione della prima stagione e cioè il coming out di Nick che ha svelato alla mamma Sarah di essere bisex. Tra le cose più attese c’è sicuramente la reazione che vedrà protagonisti i compagni di scuola del ragazzo, soprattutto i “virilissimi” giocatori della squadra di rugby. Ben si troverà in difficoltà di fronte a uno sviluppo che non si sarebbe mai aspettato. Uno dei temi affrontati sarà quello della salute mentale. A Digital Spy ha parlato Oseman che ha specificato: “Scrivere la serie esplorando alcuni problemi difficili, mantenendo comunque un tono ottimista e speranzoso per me è stata una grande sfida. Nei miei libri sono stata in grado di essere sincera sulla salute mentale e ho esplorato un argomento reale, senza scrivere cose troppo difficili da leggere. Questo è il mio obiettivo anche per la serie”.

Interessanti sono anche le parole di Joe Locke che ha parlato invece a EW, questi ha svelato alcune anticipazioni interessanti: “Charlie svilupperà un disturbo alimentare e la sua salute mentale si troverà ad affrontare situazioni complessi e sarà quindi molto importante esaminare alcuni aspetti. In tv quando sentiamo parlare di salute mentale ci sembra sempre qualcosa di pesante. Questo show mostra i problemi da un punto di vista ottimista. Si può sempre vedere la luce in fondo al tunnel tutto sommato, perché si sa sempre che qualcosa migliorerà prima o poi migliorerà. Penso che sarebbe fantastico da esplorare”.

E il cast?

E cosa c’è da dire sul cast di Heartstopper 2? Ovviamente ci saranno Kit Connor e Joe Locke, ma troveremo anche Charlie Elle, Tao e Isaac. Meno facile capire se ci saranno Ben, Imogen e Ajayi anche se sembra di non poter negare la loro presenza. Quella più in bilico rimane Olivia Colman che ha stupito col ruolo di Sarah, la madre di Nick e che rimane un personaggio con diverse sfaccettature. Speriamo di rivederla anche per comprendere la reazione al coming out di suo figlio che davanti a lei si è dichiarato apertamente bisessuale. Difficile pensare che non ci sarà, ma mai dire mai in questi casi.