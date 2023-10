Quando esce Il Convegno su Netflix: trama, cast, data uscita ufficiale

Il Covegno esce su Netflix il 13 ottobre 2023, una produzione originale della stessa piattaforma. Si tratta di un film horror che arriva dalla Svezia e che ha creato grande curiosità nel pubblico italiano e non solo. Il titolo originale è The Conference e le immagini che abbiamo visto, anche attraverso il trailer, sono veramente terrificanti. Ancora una volta si gioca sulla forza delle immagini e sull’essere dirompente di alcune situazioni con le maschere che sono nette protagoniste.

Si tratta di un film che potrebbe creare grande preoccupazione in un pubblico di più giovani anche se al momento non sappiamo quale sia il divieto. Il film si propone comunque di diventare un’opera virale ammirata dal pubblico che è consapevole di trovarsi di fronte a un prodotto scritto in maniera intelligente e pieno di colpi di scena. C’è grande curiosità e il pubblico è convinto di potersi trovare di fronte a un prodotto di ottima qualità.

Il Convegno su Netflix: trama e cast

La trama de Il Convegno, nuovo film di Netflix, ci parla di una conferenza tra un gruppo di dipendenti che diventa un incubo. Mentre si avvicinano accuse di tradimento e di corruzione un personaggio misterioso inizia a uccidere i partecipanti uno a uno fino a che rimarranno in pochi e si svelerà il mistero.

Il film è diretto da Patrik Eklund che ha deciso di trascrivere sulla pellicola il romanzo di Mats Strandberg uscito nel 2021. Quest’ultimo è uno scrittore scandinavo davvero molto famoso. Nel cast troviamo Katia Winter, Adam Lundgren, Eva Melander, Bahar Pars, Lola Zackow, Claes Hartelius, Cecilia Nilsson, Christoffer Nordenrot, Amed Bozan, Maria Sid, Marie Agerhäll, Jimmy Lindström e Martin Lagos. Aspettiamo di capire se il film avrà successo come sembrano preannunciare queste ore che precedono la messa in streaming. Sarà interessante davvero capire gli sviluppi.