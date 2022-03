Quando esce il film di Lady Diana? Data uscita ufficiale, anticipazioni, cast

Amanti del cinema e dei film sulla Royal Family inglese, tenetevi pronti. Il film Spencer, che vede la bella Kristen Stewart nei panni dell’iconica e tanto amata Lady Diana, sta per arrivare. È da ormai diverso tempo che molti spettatori attendono con ansia di vedere questa pellicola biografica su una delle principesse più mate al mondo, e finalmente l’attesa sta per essere ripagata.

Quando esce il film Spencer?

L’uscita del film in Italia, in realtà, era già stata prevista per il 20 gennaio 2022, ma successivamente è stata rinviata per motivi a noi sconosciuti, ed è stata riprogrammata una nuova data:

Il film di lady Diana uscirà il 24 marzo 2022 nelle sale cinematografiche italiane.

Questo significa che manca ormai pochissimo tempo alla visione di un film che ha già fatto molto discutere e che ha attirato l’interesse di tantissime persone.

Cast

Questo film, che vede la direzione di Pablo Larraìn e la sceneggiatura di Steven Knight, ha colpito molto oltre che per la trama anche per il cast selezionato. Nei panni della protagonista, ovvero Lady D, troviamo Kristen Stewart, attrice amatissima con all’attivo molti film di successo e una saga che l’ha resa famosa in tutto il mondo.

Nelle vesti della regina Elisabetta II troviamo invece Stella Gonet, attrice inglese molto nota per alcuni ruoli nei drammi della BBC. Ma non è certo finita qui, nel racconto della vita di Lady D non possono certo mancare il Principe Carlo e i due figli William e Harry, interpretati rispettivamente da Jack Farthing, Jack Nielen e Freddie Spry.

Così come non possono mancare il Maggiore Alistair Gregory interpretato da Timothy Spall, attore amatissimo e molto conosciuto soprattutto per la partecipazione al film Come d’incanto e alla Saga di Harry Potter; e il Principe Filippo interpretato da Richard Sammel. Tra gli attori di questo film troviamo anche Sean Harris, nei panni di Darren, capo chef di Buckingham Palace e tantissimi altri interpreti e comparse.

Anticipazioni

Il film su Lady Diana, Spencer, si presenta già come una pellicola innovativa e in grado di raccontare la storia di Lady Diana in maniera diversa rispetto a ciò che è stato fatto nei film precedenti. La stessa protagonista, Kristen Stewart, per prepararsi a questo importantissimo ruolo che lei stessa ha definito “struggente”, ha ammesso di aver guardato la quarta stagione dell’amata serie tv The Crown per trarre ispirazione.

Le aspettative sono perciò davvero molto alte e per avere qualche anticipazione su ciò che vedremo possiamo basarci sempre sulle parole dette dalla protagonista che ha vissuto di persona la creazione del film. Kristen ha affermato che il film rappresenta un vero e proprio tuffo nell’immaginazione emotiva di chi fosse Lady D proprio durante un periodo di svolta della sua stessa vita. Un’affermazione fisica di quella che era l’unione delle sue diverse parti, partendo proprio dal suo cognome. Viene mostrato lo sforzo straziante della principessa per tornare a se stessa e mantenere ciò che il cognome Spencer significa dentro di sé.