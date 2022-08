Quando esce il film il Fabbricante di lacrime? Trama, cast, anticipazioni

Quando esce il film il Fabbricante di Lacrime? C’è attesa per l’arrivo sul grande schermo del film tratto da un romanzo di Erin Doom, autrice italiana che si firma con uno pseudonimo per mantenere l’anonimato.

Quando esce il film?

Il trailer è già in circolazione. Da qualche tempo è visibile su youtube accrescendo la curiosità dei lettori e dei telespettatori che aspettano di poterlo vedere sul grande schermo.

Ci sono, però, ancora notizie incerte sulla data di uscita del film.

Il libro è stato pubblicato nel 2021 da Salani editore ed è diventato famoso grazie al passaparola dei lettori su tiktok e su instagram. Commenti, stralci del romanzo hanno girato velocemente sui social alimentando la curiosità, tanto da far diventare il libro un best seller.

La storia

La vicenda si sviluppa intorno alla vita di Nica, una giovane cresciuta in orfanotrofio, Sunnycreek Home. Un posto nel quale si raccontavano favole e leggende e, tra le altre, anche quella del Fabbricante di Lacrime. Una figura quest’ultima che inizialmente sembra un personaggio ostile, ma che nella lettura fa appassionare i lettori che nel fabbricante di lacrime individuano colui che li lascia liberi di esprimere emozioni.

Nica, però, a 17 anni sembra aver trovato finalmente una famiglia adottiva. Il suo sogno di sta per diventare realtà. Ma non tutto sarà facile per Nica che dovrà fare i conti con un fratellastro irrequieto e misterioso, Rigel, anche lui un ospite dell’orfanotrofio Sunnycreek. La convivenza tra i due si annuncia difficile. Ma la realtà di Nica sarà ancora più complessa con il ritorno nella sua vita del fabbricante di lacrime. Il personaggio diventerà reale e minaccerà la felicità della ragazza che sarà, però, disposta a tutto pur di difendere il suo sogno…

Una storia che piace e affascina una grande fetta di pubblico, non solo ragazzi, ma anche adulti. Sono, infatti, 275mila le copie vendute nel primo quadrimestre del 2022. E il successo è tale da indurre la Colorado Film a acquisire i diritti del romanzo per farne un film.

Il mistero che nasconde dietro l’autrice del libro

Ad accrescere la curiosità per il film, probabilmente, è anche il mistero che si nasconde dietro la figura della sua autrice, una giovane con meno di 30 anni di età di origine emiliana che ha studiato Giurisprudenza, Erin Doom (nome di fantasia ndr) capace di trovare il modo di comunicare con i più giovani e di rappresentare le emozioni dei più giovani rendendole reali, tangibili.

Dopo l’acquisto dei diritti sul romanzo, la Colorado film sembra sia già all’opera per riadattare il testo a una sceneggiatura. In merito al cast non si sa ancora nulla, probabilmente si tratterà di una fase successiva che richiederà ancora tempo.

In attesa del riadattamento e del casting, si iniziano a fare previsioni sul primo ciak. Si ritiene verosimile che le riprese inizieranno nei primi mesi del 2023. Ci vorrà ancora molto tempo prima che il film possa fare capolino nelle sale cinematografiche.

Resta, quindi, ancora lunga l’attesa di quanti fremono per vedere il film il Fabbricante di Lacrime.