Quando esce Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 3: trama, cast e curiosità

Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 3 uscirà il prossimo 12 ottobre 2023, con il titolo originale che è My Big Fat Greek Wedding. Si tratta del terzo capitolo di una serie che ha avuto un discreto successo in Italia, raggiungendo risultati davvero interessanti. Il primo film uscì nel lontano 2002, oltre vent’anni fa, mentre il secondo nel 2016. Oggi si scende in campo con un terzo capitolo che promette emozioni, risate e colpi di scena in un contesto davvero molto simpatico e divertente.

Leggi anche: [wp-rss-aggregator feeds="gossip-largomento-quotidiano"]

Il franchise ha annunciato un nuovo titolo in uscita l’8 aprile del 2021 cosa confermata anche da Nia Vardalos che ha confermato che l’avrebbe scritto, diretto e interpretato. Nel giugno dell’anno successo è stato confermato tutto. Le riprese sono iniziate ad Atene il 22 giugno del 2022 e poi sono state terminate il 10 agosto seguente a Corfù. Il primo trailer è uscito l’11 maggio mentre nelle sale americane è arrivato l’8 settembre scorso.

Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 3, trama e cast

La trama de Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 3 ci porta alla morte del patriarca Gus. La famiglia greco/americana dei Portokalos deciderà per questo motivo di viaggiare verso la Grecia dove ritroverà le sue origini e diverse situazioni che magari non ci si poteva nemmeno aspettare.

I produttori sono Gary Goetzman, Tom Hanks e Rita Wilson con le case di produzione Playtone, Gold Circle Films e HBO Films mentre la distribuzione in italiano sarà la Universal Pictures. La fotografia sarà curata invece da Barry Peterson. Nel cast troveremo Nia Vardalos, John Corbett, Elena Kampuris, Lainie Kazan, Andrea Martin, Louis Mandylor, Gia Carides, Joey Fatone e Maria Vacratsis. C’è grande curiosità di vedere quello che ci racconterà il pubblico che sembra molto curioso di andare a vedere questa pellicola comica ma che riesce anche a far riflettere con spunti delicati e molto leggeri.