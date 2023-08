Quando esce il nuovo album di Drake: For All The Dogs, copertina, data uscita

Domani potrebbe essere il momento giusto per l’uscita del nuovo album di Drake, For All The Dogs. Attorno a questo è nata una vera e propria diatriba tra i fan che stanno cercando di capire la vera data di uscita visto che ufficialmente non si sa ancora nulla. La copertina è stata già mostrata sui social network ed è stata disegnata direttamente dal figlio del cantante, Adonis. Al momento c’è grande curiosità con un pubblico che ha dimostrato affetto per l’artista e grandissima voglia di seguirlo.

Drake però ha deciso di non svelare nulla sulla canzone con una conferenza stampa che ha lasciato un po’ tutti senza parole. Una cosa molto simile a quanto visto nel 2022 quando si parlava dell’album Her Loss dal quale uscì all’improvviso la necessità di rimandare tutto perché il produttore Noah 40 Shebib aveva contratto il Coronavirus.

Quando esce il nuovo album di Drake? Le teorie del web

E intanto il web fa teorie astruse sull’uscita del nuovo album di Drake. Secondo alcuni potrebbe essere una grande sorpresa veder uscire l’album proprio domani 26 agosto in quanto giornata mondiale del cane e proprio un cane è il disegno che compare sulla copertina fatto dal figlio. Drake si era mostrato anche con una maschera di un cane non molto tempo fa facendo pensare ulteriormente allo sviluppo di questa possibilità.

E mentre il pubblico si interroga probabilmente l’artista si diverte, cercando di nascondere le ipotesi e cercando dunque di creare maggiore curiosità nel cuore della gente che ha dimostrato nei suoi confronti un timido attaccamento con tanti complimenti e la voglia di raccontare le sue emozioni attraverso post e notizie diffuse anche in maniera un po’ furba. Quello che è certo è che Drake è tornato, per ascoltarlo davvero dovremo aspettare solo che la notizia si concretizzi o meno.