Quando esce il nuovo tamagochi? Tutto sulla nuova “tecnologia animata”

Sono passati 25 anni dal suo debutto ed è giunto finalmente il momento di provare l’ultimo modello destinato alle nuove generazioni. Tamagochi Pix è il nome della nuova versione rilasciata da Bandai per il mercato europeo e nord americano.

Le caratteristiche principali del nuovo Tamagochi

La novità essenziale è rappresentata dalla fotocamera con la quale si possono realizzare dei selfie col proprio animale virtuale. Nonostante i 25 anni trascorsi dal suo debutto, il Tamagochi non sembra affatto invecchiato. L’esperienza diventa più performante, ma il design resta sempre lo stesso. Anche il nuovo modello è stato realizzato infatti con la tipica sagoma a forma di uovo. La casa di produzione Bandai non ha voluto stravolgere il dispositivo e ha puntato tutto su alcuni innesti tecnologici. Oltre alla fotocamera, con cui si possono realizzare anche degli album virtuali, sono stati aggiunti anche i comandi touch. Nella parte superiore c’è un pulsante che funge da otturatore che può essere utilizzato per documentare con dei collage digitali la crescita del pet. Le foto possono essere anche condivise grazie ad uno speciale codice, definito Tame Code, scansionabile con qualsiasi smartphone in circolazione.

Il tema centrale del gioco resta invece del tutto invariato. Come sempre l’utente dovrà accudire il suo simpatico animaletto nutrendolo e intrattenendolo durante tutta la giornata. Rispetto al passato si possono scegliere le decorazioni della stanza e ordinare perfino delle pietanze online. I dispositivi possono comunicare tra di loro per fare interagire gli animali di diversi utenti. Il nuovo modello è stato concepito, in pratica, per offrire un’esperienza molto più coinvolgente, ma sul mercato sono ancora disponibili anche le versioni precedenti.

Quando uscirà il Tamagochi Pix?

Il tanto atteso nuovo dispositivo verrà lanciato nel mercato statunitense al prezzo di 60$ nel 2021. Il software utilizzato è italiano ed è quindi lecito attendersi l’arrivo del Tamagochi Pix in Europa entro il 2022.