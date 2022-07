Quando esce iOS 16? Versione beta, in Italia, cosa cambia

IOS 16, l’ultima versione del sistema operativo progettato dalla Apple, è stato presentato il 6 giugno 2022. La presentazione dell’aggiornamento al sistema si tiene annualmente durante la Worldwide Developers Conference (WWDC).

Countdown in Italia: aspettando l’ultimo aggiornamento

Quando esce iOS 16, versione beta 4 in Italia? Il popolo tecnologico, curioso e passionale, aspetta di scoprire l’ultimo aggiornamento iOS.

L’attesa del nuovo iOS sembra promettere tantissime novità, pronte a soddisfare anche i clienti più esigenti. Non sappiamo ancora la data che ufficializza l’entrata a regime della sua ultima versione. Le voci di mercato prevedono il suo ingresso a cavallo tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023.

L’anteprima del software aggiornato è disponibile da subito per tutti gli sviluppatori. Essi devono fare tutte le verifiche necessarie per convalidare l’attendibilità del firmware. Questo è un passaggio inevitabile per garantire il rilascio alla vasta platea di utenti.

Tuttavia, per questi ultimi è possibile scaricare la versione iOS beta pubblica sul proprio dispositivo.

iOS 16 Beta 4: il gusto tecnologico della novità

L’ultimo iOS apporta tantissime novità che delizieranno, fortunatamente senza appesantire il lavoro, la gestione del proprio device.

Prima fra tutte, emerge una lockscreen rinnovata. Infatti, è possibile modularla fra le varie opzioni, così da personalizzarla, con widget, colori e caratteri; persino con foto in evidenza. Un tocco magico è la gestione delle notifiche, collocabili nella parte inferiore dello schermo; il quale sarà così sempre libero e in vista. Un ulteriore elemento innovativo risiede nella pluricentrica modalità focus. Quest’ultima permette di accedere a diverse funzioni, partendo dalla schermata di blocco.

Tra i desideri degli utenti, finalmente si materializza la possibilità di modificare i messaggi inviati, fino ad un massimo di 5 volte. Ovviamente, ogni modifica è visibile sul canale comunicativo sia al mittente che al destinatario, e di questo nsogna tenerne conto. Cosa succede quando si raggiunge l’ultimo stadio delle modifiche ? La funzione “modifica” non appare più sul menu.

Inoltre, per l’ultimo iOS l’area messaggistica implica anche una seconda novità. L’arco temporaneo per l’eliminazione di un messaggio inviato si riduce da 15 minuti a soli 2 minuti. I più ansiosi come accolgono questa notizia ?!

Professionisti, studenti e tutti coloro che si affidano alla posta elettronica, per comunicare e per inviare allegati, saranno sicuramente contenti. Infatti, le novità abbracciano anche l’applicazione mail. Si può scegliere il tempo effettivo, in cui l’app prosegue con l’invio del contenuto creato. Abbiamo a disposizione 10, 20, e 30 secondi. Cosa vuol dire in termini pratici? Abbiamo la possibilità di verificare, modificare e annullare l’email programmata.

Per i più tecnologici che amano informarsi continuamente, l’ultima versione iOS attiva le Live Activities API, ossia modalità applicative che aggiornano in tempo reale.

iOS 16 versione beta 4: questione di compatibilità

Dallo scenario iOS 16 versione beta 4 trapelano incompatibilità con alcuni modelli iPhone. Infatti, sembra che i suoi aggiornamenti non supportino iPhone 6S e 6 Plus, iPhone SE. E’ necessario che il dispositivo abbia un chip almeno A10. Come avvalersi della compatibilità con iOS 16 ? Acquistiamo un iPhone reattivo agli ultimi aggiornamenti Apple.