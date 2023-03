Quando esce iPhone15 in Italia? Data uscita ufficiale, colori, prezzo

Per gli appassionati di tecnologia e soprattutto per coloro che sono e restano fedeli al marchio Apple, l’attesa per il nuovo iPhone15 potrebbe essere ancora lunga. Dovranno, infatti, attendete tutta l’estate. I vertici di Apple non hanno ancora fornito indicazioni sull’uscita del nuovo modello di iPhone. Tuttavia, è possibile ipotizzare che il nuovo dispositivo potrebbe essere presentato nell’autunno del 2023. Questo perché secondo la politica commerciale di Apple, i nuovi dispositivi vengono presentati nella seconda o terza settimana del mese di settembre. Volendo dare una data precisa, ad eccezione del 2020, Apple ha sempre presentato i nuovi modelli il martedì della seconda settimana del mese di settembre. Non ancora si conoscono con precisione i modelli che usciranno, ma secondo indiscrezioni, potrebbero essere tre e potrebbero chiamarsi: iPhone 15 Pro; 15 Pro Max; iPhone 15 Pro Ultra. Quest’ultimo promette prestazioni molto elevate.

Quanto costerà il nuovo iPhone15?

Per quanto riguarda il costo del nuovo iPhone15 non abbiamo, ovviamente, notizie in merito, ma è plausibile che il costo del nuovo dispositivo non sia inferiore ai precedenti. In particolar modo il costo non dovrebbe discostarsi molto da quello dell’iPhone 14 Pro Max. Inoltre, è prevista l’uscita di un iPhone 15 Ultra, che potrebbe avere un costo ancor più elevato, viste le possibili prestazioni avanzate che il dispositivo prometterebbe. Infatti, Apple ha pensato ad una versione Ultra dell’iPhone15 con caratteristiche particolarmente all’avanguardia. Presenterebbe uno schermo più grande, una fotocamera migliore e un processore sicuramente più veloce. Questo farebbe lievitare di molto il costo del cellulare, che arriverebbe a costare intorno ai 2.200 euro.

Caratteristiche del nuovo iPhone15 Ultra

Oltre alle già citate novità relative l’iPhone 15, il nuovo cellulare presenterebbe delle innovazioni interessanti. La prima riguarderebbe la ricarica. Apple si sarebbe adeguata alla normativa europea sui dispositivi di ricarica, per cui si darebbe addio definitivo alla porta di ricarica classica, adottando così una porta di ricarica comune Usb-C, diversa quindi da quelle adottate fino ad ora dai dispositivi Apple. Altra novità riguarderebbe il telaio che prevederebbe una struttura in titanio ancor più leggera dell’acciaio e più resistente. Inoltre, i nuovi dispositivi iPhone15 avrebbero un design più morbido, con i bordi leggermente incurvati. Per quanto riguarda la fotocamera, ne sarebbe prevista una tripla posteriore, che dovrebbe mantenere le caratteristiche del modello precedente. Ci si aspetta, tuttavia, l’aggiunta di nuove funzionalità per il miglioramento delle prestazioni di foto e video.

La grande novità, però, potrebbe riguardare i pulsanti fisici. Secondo indiscrezioni, i nuovi dispositivi iPhone, e quindi anche l’iPhone15, potrebbero non avere più i pulsanti fisici utilizzati per l’accensione e lo spegnimento del dispositivo. Sarebbe stato sviluppato un nuovo sistema, che prevede aree sensibili al tocco. I nuovi dispositivi, inoltre, potrebbero vedere la tecnologia Always-On Display e di Dynamic Island, già presente nel modello precedente, quindi con un display OLED da 6,7 pollici. Per quanto riguarda le colorazioni del nuovo iPhone, per ora non si hanno ancora notizie, ma si può ipotizzare che la scelta possa non allontanarsi da quella adottata per i cellulari precedenti.