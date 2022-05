Quando esce “It ends with us”? Data, uscita ufficiale, anticipazioni, cast

Dopo tanta attensa finalmente anche in Italia è arrivato il nuovo libro di Colleen Hoover “It ends with us”. La buona notizia però non è solo questa: è stati infatti annunciato che dal libro verrà tratto anche un film. Quando esce in Italia. Partendo dalla notiza dell’uscita del film, ad oggi, è ancora prematuro parlare di date e uscite ufficiali, non solo in Italia ma anche all’estero. Sappiamo anche che l’artefice del film e dell’adattamento cinematografico per il grande schermo sarà di Justin Baldoni, protagonista della serie tv di successo “Jane the Virgin” e già conosciuto nel mondo cinematografico per l’adattamento sul grande schermo del film “Five Feet Apart”. Quello che sappiamo di certo è che dopo anni di attesa, in Italia, a partire dal 1 marzo 2022 è arrivato in tutte le librerie il romanzo “It ends with us” edito dalla Sperling e Kupfer. Il romanzo rosa di Collen Hoveer ha trovato un riscontro di pubblico ampissimo in tutto il mondo, arrivando a vendere più di un milione di copie. La traduzione per l’Italia è di Roberta Zuppet, mentre l’uscita del romanzo è stato accolto con grande entusiamo sui social network. A dilagare è stato in particolare il socila network cinese “Tik Tok” che ha reso l’hahtag ufficiale del libro virale in pochissimo tempo: più di 450.000 visulizzazioni in pochissime ore.

Le anticipazioni

Non abbiamo anticipazioni sulla trama del film, questo perché l’adattamento è ancora in fase di scrittura. Non sappiamo se Justin Baldoni si rifarà fedelmente alla storia raccontata nel libro o se, come spesso accade, la farà sua discostandola dal racconto della Hoveer.

Se è vero che la trasposizione cinematografica rimane avvolta nel mistero (almeno per ora), conosciamo già la trama del libro. Come già detto infatti, quest’ultimo, è uscito in Italia il primo marzo ed è già record di vendite e destinato a far parlare ancora per molto tempo.

La trama del libro

It Ends With Us è la storia d’amore di un padre e di una madre e di tutti i problemi connessi al non avere un matrimonio per niente sano. Un matrimonio fatto di violenza domestica e soprusi, di sopravvento di un marito su sua moglie.

Il nome della protagonista è Lily ed è la testimone diretta delle ripetute violenze su sua madre subisce per tutta la durata del matrimonio. Lily è spettatrice di tali violenze e, nonostante le violenze si perpetrassero già dalla sua tenera età, ha sempre cercato di difendere sua madre dai soprusi di un padre alcolizzato.

Tuttavia (ed è qui che il lettore deve imparare a tenere a bada un mix di sentimenti che scaturiranno in lui durante la lettura) Lily diventa adulta e inizia a vivere le stesse dinamiche di coppia dei suoi genitori. Quelle stesse dinamiche per cui Lily ha perennemente pregato la madre di andare via da quella casa, da quella situazione insostenibile e malata.

Lily è consapevole di commettere quelli stessi errori che ha tanto duramete condannato, ma vuole a tutti i costi salvare la sua storia, salvare il suo amore, salvare qualcosa che ha sempre voluto e desiderato.

Una scrittura piacevole quella della Hoveer che fa arrivare la violenza come una pioggia torrenziale improvvisa, come la pioggia improvvisa in un giorno di sole.

Il Cast

Essendo il film in piena lavorazione il cast che andrà a comporlo non è ancora stato reso noto al pubblico.