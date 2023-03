Quando esce Jack Reacher 2? Data uscita ufficiale, anticipazioni, cast, novità

Dopo il grande successo di Jack Reacher, la serie tv è uscita nel mese di Febbraio 2022 su Prime Video, gli spettatori già attendono l’uscita della seconda stagione. Anche se non si ha certezza sulla data di uscita, sembra che Amazon prime abbia tutta l’intenzione di non farci aspettare molto per la seconda stagione, prevedendo addirittura l’uscita annuale della serie.

Le anticipazioni sulla seconda stagione

In base alle tracce postate dagli attori e dai membri della produzione sarebbero già terminate le riprese della seconda stagione. Questo significa che già alla fine del 2023, o non oltre, la metà del 2024, potremmo averla disponibile. Alcune indiscrezioni parlano addirittura di una terza stagione che sarebbe stata girata contestualmente alla seconda; questo per motivi di budget. Se ciò venisse confermato poco dopo la seconda stagione avremmo subito a disposizione anche la terza. La serie tv è ispirata ai romanzi di Lee Child, che in totale sono 20. La prima stagione è ispirata proprio al primo romanzo che si intitola “Zona pericolosa”. Il fatto che la storia dell’ex poliziotto Jack Reacher abbia molti capitoli fa ben sperare sulla realizzazione di diverse stagioni televisive. Inoltre, il successo che ha avuto la prima potrebbe essere un forte incentivo per andare avanti.

Di cosa tratterà la seconda stagione

Secondo le intenzioni degli showrunner e di Amazon Prime la serie tv dovrebbe seguire l’ordine dei romanzi di Lee Child; tuttavia, alcune indiscrezioni ci dicono che la seconda stagione potrebbe proporre un salto in avanti nella vicenda. Infatti, sembra che la seconda serie tratterà l’argomento dell’undicesimo romanzo di Lee Child, in cui viene narrata la storia dell’ex collega di Jack. Stiamo parlando di Neagley, personaggio già apparso nella prima stagione. Tuttavia, è bene chiarire che si tratta solo di indiscrezioni, poiché Amazon Prime ancora non ha dato alcuna certezza e nessuna indicazione sul contenuto della nuova stagione. Quello che potrebbe essere certo è la conferma del cast, che dovrebbe prevedere la riconferma di Alan Ritchson nel ruolo del protagonista è quella di Maria Sten nel ruolo di Neagley. È molto probabile anche che nella nuova stagione avremo altri attori. Per questo motivo gli spettatori potrebbero non ritrovare i personaggi di Roscoe di Willa Fitzgerald o del Capitano Finlay di Malcolm Goodwin. La prima stagione è costituita da 8 episodi e si presume che anche la seconda possa contarne lo stesso numero.

La storia di Jack Reacher

La prima stagione di Jack Reacher racconta le avventure dell’ex poliziotto militare, Jack Reacher appunto, il quale si ritrova coinvolto in una cospirazione criminale. Mentre sta viaggiando negli Stati Uniti che per tanti anni ha difeso con il suo lavoro, viene arrestato per un crimine che in realtà non ha commesso. L’arresto avviene nella città rurale di Margrave in Georgia. Da qui iniziano per lui una serie di disavventure che rendono la storia molto intrigante e coinvolgente tra azione e suspance. Sul nuovo capitolo della serie, ha detto Vernon Sanders, ai vertici di Amazon Studios: “La seconda stagione è fantastica. E per quanto la prima stagione sia stata grandiosa, credo che la seconda sia ancora più valida e che ci siano buone possibilità che la serie torni già l’anno prossimo“.