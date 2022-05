Quando esce Jurassic World 3? Data uscita ufficiale, anticipazioni, cast

Jurassic World è una catena cinematografica che possiede al suo interno il genere fantasy, quello di azione e quello di avventura. Col precedente nome Jurassic Park, questa catena ha mandato in onda tre romanzi, due serie animate, sei film, due cortometraggi, una miniserie a fumetti e una saga videoludica. E’ stato addirittura costruito un parco che ricorda le ambientazioni dei film. A breve, uscirà quello che sarà il continuo di questa famosa serie. Scopriamo insieme quando uscirà, la trama e chi saranno gli attori.

La trama

Il film è ambientato in un luogo chiamato Isla Nublar, quattro anni dopo esser stato distrutto da un’eruzione vulcanica. Claire e Owen incontrano dei dinosauri e decidono di salvarli dalla possibile estinzione. Per mandare avanti questo piano, chiedono aiuto ad Hammond e a Lockwood. L’obbiettivo è quello di trasferire gli animali in una nuova isola dove possano vivere in tranquillità, ma questo obbiettivo cadrà durante il proseguire della vicenda. I personaggi decidono infatti di impossessarsi di tutti i dinosauri in modo da poterli rivendere. Tra i dinosauri è presente Blue, un Velociraptor astuto e intelligente, che aiuterà i protagonisti a raggiungere l’obbiettivo. Anche la nipote di Lockwood è stata immischiata nel piano e possiede un ruolo cruciale: sarà lei a decidere il destino degli animali catturati, liberandoli nella terra ferma. Durante lo scorrere della vicenda avviene anche un decesso: Hammond è stato ucciso dall’assistente di Lockwood. A complicare il proseguimento della storia è stata anche la scoperta della presenza di finto dinosauro, creato come arma da guerra, alle aste. Non sono state diffuse vere e proprie anticipazioni, se non alcuni spezzoni ricavati dal trailer italiano, come: “Umani e dinosauro non possono coesistere. Abbiamo creato un disastro ecologico!” o “Stiamo andando verso l’estinzione della nostra specie. Non solo abbiamo perso il dominio sulla natura… siamo sottomessi a lei”. Anche il regista Colin Trevorrow ha diffuso una piccola anticipazione durante una sua intervista: “Adesso abbiamo dei predatori letali nelle aree che circondano le città di tutto il mondo, ma loro non vanno a cacciare gli umani nelle zone urbane. Il mondo che mi emoziona è quello in cui i dinosauri potrebbero correre davanti alla tua macchina o invadere un campeggio in cerca di cibo.”

Il cast

Jurassic World 3 prenderà il nome di Jurassic World: Il Dominio e sarà diretto da Colin Trevorrow ed Emily Caarmichael (scrittrici del film), con Chris Pratt e Bryce Dallas Howard. Il film avrà la durata di 146 minuti e sarà distribuito da Universal Pictures. La data di uscita del terzo capitolo è stata fissata per il 10 giugno 2022 nelle sale degli Stati Uniti. Per quanto riguarda la data d’uscita sulle televisioni Italiane, inizialmente prevista per il 9 giugno 2022, avverrà il 2 giugno 2022 per sfruttare la Festa della Repubblica Italiana.

Il cast riprende quelli precedenti, organizziti nella versione del 2015 di Jurassic World 1 e nella versione del 2018 di Jurassic World. Gli attori sono: