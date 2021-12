La stagione natalizia è quel periodo dell’anno in cui sorprese e novità non mancano di certo. Questa osservazione alquanto oggettiva include – e non potrebbe essere altrimenti – anche il settore cinematografico. Pellicole per grandi e piccini affollano le sale cinematografiche e le piattaforme streaming regalando gioie e momenti di spensieratezza a chiunque. Con La Befana Vien di Notte 2 il discorso non cambia. Anzi, si ha a che fare con una pellicola che si basa sul successo del suo predecessore e con un comparto attoriale di livello assoluto. Pertanto, non resta altro da fare che approfondire la questione senza lasciare nulla al caso.

La Befana Vien di Notte 2, un atteso sequel prequel

Il film citato poc’anzi è, a tutti gli effetti, il sequel prequel de La Befana Vien di Notte, una pellicola del 2018 diretta dal regista Michele Soavi. In quella circostanza, la protagonista scelta per l’occasione fu l’istrionica Paola Cortellesi. Il suo contributo in tal senso fu eccezionale, a tal punto che l’opera ebbe un riscontro ai botteghini e persino una candidatura ai David di Donatello del 2019 – per i migliori effetti speciali visivi.

[wp_ad_camp_1]

La trama del primo capitolo vede Paola che di giorno è una maestra che insegna all’interno di una comunissima scuola elementare. Di notte, invece, prende le sembianze nella leggendaria Befana. Tuttavia, il misterioso giocattolaio la prende di mira e, un bel giorno, la rapisce per saldare un conto in sospeso. Alcuni alunni di Paola assistono al rapimento della loro maestra, per cui decidono di mettersi in gioco per salvarla una volta per tutte. Insomma, un plot narrativo molto classico che però ha la capacità di suscitare l’interesse di qualsivoglia fascia di età. Pertanto, si è vista la necessità di realizzare un nuovo capitolo che, quindi, va spulciato sviscerandone le caratteristiche principali.

Cast, data di uscita ufficiale e anticipazioni del film con Monica Bellucci

La Befana Vien di Notte 2 – Le Origini ha, come data di uscita ufficiale nelle sale cinematografiche italiane, il 30 dicembre del 2021. Essendo, come detto poc’anzi, una sorta di prequel, le anticipazioni sulla trama seguono la seguente sinossi ufficiale (presa dal sito ufficiale della casa di distribuzione Lucky Red):

XVIII secolo. Paola (Zoe Massenti), una ragazzina di strada, truffaldina e sempre a caccia di guai, si trova inavvertitamente a intralciare i piani del terribile Barone De Michelis (Fabio De Luigi), un omuncolo gobbo sempre scortato dal fidato e bistrattato Marmotta (Herbert Ballerina), con una sconfinata sete di potere e uno smisurato odio verso le streghe.

L’intervento della dolce e potentissima Dolores (Monica Bellucci), una strega buona che dedica la sua vita ai bambini, salva Paola da un rogo già acceso.

Tra un magico apprendistato, inseguimenti, incredibili trasformazioni e molti, molti, guai, Paola scoprirà che il destino ha in serbo per lei qualcosa di davvero speciale…

Che la leggenda abbia inizio!

Oltre, appunto, a Monica Bellucci, Zoe Massenti, Fabio De Luigi e Herbert Ballerina, il cast comprende anche Corrado Guzzanti e Francesco Paolantoni. Queste scelte valorizzano ulteriormente la qualità di una pellicola che riuscirà a strappare più di un semplice sorriso.