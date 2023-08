Quando esce La Casa di Carta 6: trama, cast, data uscita ufficiale

Cambio di scena improvviso, potrebbe esserci davvero La Casa di Carta 6. La serie doveva considerarsi terminata con la quinta parte, invece ora Netflix ha aumentato la curiosità dei fan dopo che l’edizione coreana non ha suscitato grande entusiasmo per il pubblico occidentale. L’ideatore della serie Alex Pina era fermamente convinto di aver chiuso tutto, ma ora con Netflix ha annunciato una grande novità per dicembre 2023 data di uscita ufficiale probabilmente della nuova stagione.

La curiosità rimane alta con il pubblico che continua ad avere dubbi che davvero non possa essere deluso da un cambio di rotta in grado di portare all’uscita invece solo di qualche contenuto speciale. Al momento non ci sono informazioni sufficienti e dunque dobbiamo aspettare di capire quello che accadrà nei prossimi mesi.

La Casa di Carta 6, tutte le curiosità

Se ci è stato a lungo detto che La Casa di Carta 6 non si farà ora qualcosa sembra essere cambiato. Pare infatti che a dicembre potrebbe arrivare una grande sorpresa. Non ci sorprenderemo però se invece di una nuova stagione sarà il momento di annunciare uno spinoff per una serie che finora ha raggiunto un grandissimo successo di critica e di pubblico.

Si era a lungo parlato di vedere uno spin off con protagonista il solo Berlino, uno dei personaggi più controversi e più amati di tutta la serie che per vari motivi alla fine ha avuto poco spazio. Fatto sta che qualsiasi cosa dovesse accadere il pubblico che ama questa saga sarà accontentato con una sorpresa speciale. L’importante ora è non alzare di troppo le aspettative per non rischiare di rimanere delusi perché sicuramente ci troviamo di fronte a una serie intricata e che è difficile da portare avanti senza rischiare di cadere nel ridicolo come forse è accaduto per qualche modo già in alcune parti.