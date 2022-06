Quando esce la casa di carta: Corea? Data uscita ufficiale, anticipazioni, cast

La casa di carta: Corea arriva il 24 giugno del 2022 su Netflix. La serie tv coreana può essere considerata una sorta di remake della spagnola “La casa di carta”.

La serie è idealmente ambientata in una Corea del Nord e del Sud unite nel 2025.

Stando alle prime anticipazioni la trama dovrebbe essere piuttosto simile a quella spagnola. Ci saranno sicuramente delle piccole differenze ma la struttura dei personaggi sarà la stessa così come saranno gli stessi i loro nomi.

La casa di carta originale

La serie ideata da Alex Pina si è conclusa non più di sei mesi fa e già si parla di quella coreana: sarà all’altezza di quella originale?

La serie spagnola famosa in Spagna come la casa de papel è uscita per la prima volta nel 2017. I suoi personaggi e la sua trama hanno decretato un successo a livello internazionale per la serie tv, tanto da essere scelta da Netflix per il suo catalogo.

La casa di carta ha avuto 5 stagioni e ben 41 episodi.

Come abbiamo già accennato la casa di carta ha riscontrato un successo a livello internazionale, tanto da diventare un vero e proprio fenomeno di natura culturale, soprattutto in Spagna, ed è stata anche la serie Netflix del 2018 più vista in assoluto dal pubblico.

Questo è stato sicuramente possibile grazie alla complessità della trama, che ha messo in evidenza come il dramma della rapina, può mettere in luce aspetti interpersonali dei personaggi, estremamente complessi.

L’inaffidabilità del narratore, i flashback, i salti temporali e i drammi, hanno tenuto il pubblico incollato allo schermo fino all’ultimo puntata, rendendo i protagonisti famosi in tutti i paesi in cui la serie è stata trasmessa

Quando esce la casa di carta: Corea

Come già anticipato, la nuova serie coreana, arriva oggi, 24 giugno, su Netflix, sarà disponibile fin dalle prime ore dell’alba. Non sarà però disponibile l’intera stagione, ma soltanto i primi sei episodi, la seconda arriverà più in là, ma non conosciamo ancora la data.

La trama

Come vi abbiamo già detto la storia è ambientata in una Corea Unita, nel 2025. Sta per essere coniata una nuova moneta, che diventa l’oggetto del desiderio della banda, che è pronta a rapinare la banca centrale che si trova esattamente al confine tra i due ex stati separati, con l’obiettivo di rubare quattro miliardi di won.

Le similitudini con la serie originale sono, come si può ben vedere, molte. Non troppe invece le differenze, seppur qualcuna è evidente, come ad esempio le maschere che indossano durante le rapine, ispirate alle maschere tradizionali coreane.

E stato lo stesso regista Kim Hong Sun a confermare che la trama degli episodi riprende molto di quella originale, il cambiamento arriva solo sul finale, e con un adattamento della storia più vicina agli usi e ai costumi coreani.

Il cast

I personaggi che compariranno nella nuova serie coreana La casa di carta: Corea, sono personaggi in parte già noti al pubblico italiano. Questo perché alcuni di loro hanno preso parte alla famosissima serie tv di successo squid game.

Il ruolo di Berlino è affidato a Park Hae-Soo, Nei panni del professore troveremo Yoo Ji-Tae, interprete del film coreano Old Boy. Rio verrà interpretato da Lee Hyun-woo, Ursula sarà Jun Jong-seo, Oslo invece da Lee Kyu-ho.