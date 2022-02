Quando esce La figlia della Sciamana 3? Data uscita ufficiale, anticipazioni, cast

La figlia della Sciamana esce per la prima volta nel 2015. Un film diretto da Kenneth Kainz che segue le vicende della saga fantasy firmata da una scrittrice danese. I libri sono 4 e molti ipotizzano le i film seguiranno di pari passo le avventure dei romanzi. Per il momento sono stati rilasciati i primi due film di cui l’ultimo andato in onda in prima serata la scorsa estate in Italia. Si ipotizzano quindi i sequel, La figlia della Sciamana 3 e 4.

Quando esce la figlia della Sciamana 3

Si tratta di un fantasy interpretato da Rebecca Emilie Sattrup ambientato in un modo inventato, un regno medievale in cui le streghe e i draghi sono all’ordine del giorno.

Scopriamo qualcosa di più.

Nel regno di Dunark le due protagoniste, Dina e sua madre, hanno un dono. Il dono è quello di poter vedere nell’anima delle persona arrivando a scoprire delle verità nascoste che altrimenti nessuno avrebbe mai rivelato.

La madre di Dina, Melussina, viene condotta a corte per poter costringere l’erede al trono a confessare tremendi delitti e il sangue che aveva versato. Però non fila tutto liscio come l’olio, infatti Melussina si rifiuta di compiere questo dovere e viene imprigionata a corte.

Da questo momento inizieranno le peripezie della figlia Dina, la vera protagonista, che dovrà fare di tutto per poter salvare sua madre e per scoprire la verità.

Non sarà certo un’impresa semplice. Ragion per cui, dopo l’uscita del primo film la saga ha rubato i cuori di molti telespettatori.

Dopo i primi due capitoli si attende il sequel per scoprire come si stanno evolvendo le vicissitudini di Dina e quale altra impresa folle dovrà affrontare nella sua giovane vita.

Il primo film della saga esce nel 2015. Poi nel 2019 viene rilasciato il secondo capitolo dal titolo La figlia della Sciamana II – Il dono del serpente.

Entrambe le pellicole sono distribuite in tutta Europa. Sono state girate in Repubblica Ceca con alcune scene tra l’Olanda e la Norvegia. Paesaggi caratteristici che ben si prestano all’ambientazione della trama del romanzo olandese.

La protagonista Rebecca Emilie Sattrup e il cast

In Italia il secondo capitolo della saga è stato rilasciato la scorsa estate. Abbiamo ragione di credere quindi che bisognerà ancora aspettare un po’ per poter vedere il sequel: La figlia della sciamana 3.

Per quanto riguarda il cast verrà sicuramente riconfermata la protagonista Rebecca che interpreta Dina, che è appunto la figlia della Sciamana, interpretata da Maria Bonnevie.

Una ragazza molto amata dal pubblico. Con lei riconfermato tutto il cast del primo film che si spera sarà presente anche nell’atteso sequel.

Il film, come abbiamo già accennato, è di produzione europea e i primi due capitoli hanno incassato circa 3 milioni di dollari. Nei cinema italiani però il primo film non è mai uscito. Infatti, è andato direttamente in onda in prima serata in tv a due anni di distanza dalla data di uscita ufficiale.

Nel secondo capitolo la giovane protagonista continua le sue peripezie, questa volta ereditando dalla madre il dono di leggere nell’anima delle persone.

Al momento, aspettando l’uscita del terzo capitolo, è possibile recuperare le prime due pellicole su Infinity + o su Mediaset Play.