Quando esce la Nuova stagione di Fortnite? Data ufficiale, anticipazioni, curiosità

Ci siamo, sembra mancare davvero poco all’uscita della nuova stagione di Fortnite. Siete tra quelli che amano da sempre questo gioco di battaglia? State fremendo nell’attesa di date ufficiali, anticipazioni, curiosità e volete saperne di più? Siete davvero nel posto giusto, di seguito siamo pronti a rivelarvi tutte le ultime novità sull’argomento, così da non farvi trovare impreparati. Scopriamone di più!

Fortnite è un gioco interattivo che permette ai giocatori di vivere tantissime esperienze. Basta un semplice clic per atterrare sull’isola e intraprendere una lotta alla conquista della vittoria. Sono disponibili quattro modalità diverse di gioco e ognuna di queste è adatta a diverse tipologie di giocatori. Queste modalità sono: Battaglia Reale al cui interno si trova la modalità Party Reale. Da non dimenticare anche la modalità Creativa e Salva il Mondo. Tra queste una delle più apprezzate è senza dubbio Battaglia reale, disponibile su PC, Console e dispositivi mobile. Si può giocare da soli o in squadra con i propri amici o altri utenti così da sconfiggere le altre squadre. A disposizione dei giocatori ci sono materiali di ogni tipo come mattoni, metallo e legni da utilizzare per costruire tutto ciò che serve per giungere alla vittoria. Il bello è anche che ogni Stagione si arricchisce via via di nuove modalità, oggetti, veicoli o armi, così da rendere l’avventura sempre nuova ed entusiasmante.

Fortnite Stagione 6: cosa c’è da sapere

Fornite è forse il più importante e popolare gioco di battaglia della casa Epic Games. Al termine della Stagione 5 – Capitolo 2 molti si sono chiesti quanto avrebbero dovuto attendere per avere tra le mani la Stagione 6. Dal 15 marzo del 2021, giorno di uscita del capitolo 2 della stagione cinque, si sono susseguiti tantissimi rumors che prevedono l’uscita per il 2022. Di certo non c’è nulla, ma al momento questo potrebbe essere il mese decisivo per l’uscita.

Fortnite Crew Pack a marzo 2022: skin, prezzo e data di uscita

Tra le tante novità in programma c’è anche il Fortnite Crew Pack, un nuovo servizio di abbonamento mensile, che permette ai giocatori di accedere a tantissimi contenuti esclusivi. Per ogni pacchetto solitamente vengono fornite anche delle skin non disponibili con altri mezzi. A questo si aggiungono anche assortimenti di picconi, emote ed alianti. Ai giocatori è riconosciuta anche la possibilità di accedere all’ultimo Battle Pass ed un bonus in aggiunta di 1000 V-Bucks. Queste ultime novità confermano la grande capacità di coinvolgere i giocatori, senza dimenticare il successo ottenuto anche dal crew pack uscito lo scorso mese di febbraio. Oltre a quanto già citato i giocatori potranno accedere al battle pass della stagione in corso per la stagione 1 del capitolo 3. Il pacchetto equipaggio previsto per il mese di marzo sarà a disposizione dei giocatori abbonati a partire dall’1 marzo. Per quanto riguarda i costi per i giocatori statunitensi il costo sarà di circa 11,99 dollari al mese, mentre per quelli del Regno Unito dovrebbe aggirarsi attorno al 9,99 sterline al mese.