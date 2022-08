Quando esce la prossima stagione di Cobra Kai? Data d’uscita, trailer, trama

Cobra Kai è senza dubbio una delle serie TV di maggior successo degli ultimi anni: riprendendo le grandi avventure di The Karate Kid del 1984, il telefilm ha sovvertito tutte le morali del classico per offrire una prospettiva sorprendente sulla vita di Johnny Lawrence, il “cattivo” della saga.

Scoprendo che la realtà è sempre più complessa rispetto a ciò che appare ad una prima occhiata, Cobra Kai ha dato una grande completezza narrativa, nonché spiccata irriverenza, a tutte le vicende mostrate nelle vecchie pellicole. Dopo 4 stagioni sfavillanti, con vastissimo plauso da parte della critica e del pubblico, i fan non stanno più nella pelle e attendono solo l’arrivo di una stagione 5. Ma quando è che tutti i misteri e le storie lasciate in sospeso nella stagione 4 troveranno la loro risoluzione?

Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla stagione 5 di Cobra Kai, in arrivo in streaming su Netflix prima di quanto ci si aspetta!

Cobra Kai – Stagione 5: data d’uscita, trailer ufficiale

L’attesa, per tutti coloro che amano le avventure di Johnny Lawrence e Daniel LaRusso, sta ufficialmente per terminare! Infatti, l’arrivo della stagione 5 è previsto sulla piattaforma streaming, Netflix, a partire dal prossimo 9 settembre. La stagione sarà disponibile a tutti gli abbonati e a tutti coloro che ne hanno accesso nel proprio paese. L’Italia, fortunatamente, sarà uno dei luoghi che avrà accesso alla grandissima prima della serie TV e – da quella data – usciranno man mano tutte le puntate della nuova serie.

Il trailer ufficiale, uscito già qualche mese fa, mostra immagini davvero elettrizzanti, che trovano una risposta alle domande lasciate in sospeso durante la scorsa stagione. Per chi non ricordasse bene la fine, basta ricordare che non è stata lieta: i “cattivi” Cobra Kai hanno vinto il torneo, mentre il malvagio Terry Silver ha preso il monopolio assoluto della scuola di arti marziali. Sarà compito da Danny e John riportare le cose al loro posto e a rendere giustizia agli insegnamenti preziosi del Maestro Miyagi.

Trama e cast completo

La trama ufficiale della nuova stagione, così come riportata da TVSerial, recita: “Dopo i risultati scioccanti del Torneo All Valley, la quinta stagione ritrova Terry Silver intento ad espandere l’impero Cobra Kai per tutta la San Fernando Valley e cercare di rendere il suo stile di karate “Nessuna Pietà” l’unico in città. Con Kreese dietro le sbarre e Johnny Lawrence che mette da parte il karate per concentrarsi sulla riparazione dei danni causati, Daniel LaRusso deve chiedere aiuto a un vecchio amico – Chozen. Ritorna anche Mike Barnes (Sean Kanan), il personaggio visto in Karate Kid III”.

Il cast completo? Volti dei film e del telefilm, insieme a molte new entry, arricchiranno di personaggi ed avventure la trama della stagione 5. Al momento, il cast confermato prevede, secondo IMDB: Ralph Macchio, William Zabka, Courtney Henggeler , Xolo Maridueña , Tanner Buchanan , Mary Mouser , Jacob Bertrand , Gianni Decenzo , Vanessa Rubio , Peyton List, Martin Kove, Dallas Dupree Young, Oona O’Brien, Griffin Santopietro, Yuji Okumoto e Thomas Ian Griffith che torna nel ruolo di Terry Silver, il più cattivo (finora) di tutti!