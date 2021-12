Quando esce la seconda stagione di Bridgerton? Data uscita ufficiale, anticipazioni, cast

É uscita la data ufficiale del rilascio della seconda stagione di Bridgerton: sarà il 25 marzo 2022 e la serie sarà trasmessa da Netflix. Erano già circolate delle voci sulla data delle riprese della seconda stagione, partite in primavera. Poi, con la nuova ondata di Covid, erano state interrote per poi riprendere da agosto. I primi due episodi sono già stati mandati in post-produzione e, adesso che le riprese sono terminate, verranno mandati anche gli altri 6. I fan erano in trepidante attesa soprattutto in queste feste, dato che la prima stagione era uscita l’anno scorso proprio il giorno di Natale. A settembre, però, Netflix aveva annuciato che il secondo capitolo non sarebbe uscito prima del 2022 e, infatti, adesso abbiamo la data ufficiale. I fan dovranno aspettare ancora altri 3 mesi, ma intanto possono godersi un’altra bella notizia: la serie americana è stata rinnovata anche per una terza e una quarta stagione, ma sulla data ufficiale delle riprese non è trapelato ancora nulla.

Il cast di Bridgerton, con quattro nuovi innesti

La seconda stagione di Bridgerton vede nel cast quattro nuovi innesti. Dopo l’addio di Regé-Jean Page, quattro nuovi personaggi sono pronti ad entrare. A rimpiazzare l’addio dell’attore ci saranno Charithra Chandran che interpreterà il ruolo della debuttante Edwina Sharma. Shelley Conn, a cui sarà affidato il ruolo di Mary Sharma, la madre di Edwina, Calam Lynch, che invece dovrà calarsi nei panni dell’intellettuale Theo Sharpe. E infine Rupert Young, a cui sarà affidato il ruolo di Jack. Questi quattro nuovi personaggi affiancheranno Simone Ashley, anche lui new entry per dare il volto della donna che farà cadere tra le sue braccia il Visconte Anthony Bridgerton. La ragazza, così come tutti gli altri personaggi, faranno parte di una famiglia indiana, sempre per il piano della produttrice e sceneggiatrice Shonda Rhimes di creare un piano multietnico.

[wp_ad_camp_1]

La produttrice statunitense, che deve la sua fama alla creazione della serie televisiva Grey’s Anatomy, è molto attenta a trattare con cura temi di attualità come il femminismo e la discriminazione razziale, che hanno colpito e attirato tutti i telespettatori. Ecco, forse, da dove arriva la fortuna della serie tv.

La trama

La serie tv di Bridgerton è basata su una serie di romanzi di Julia Quinn. Ne sono stati scritti otto e ogni libro si concentra su uno dei figli dei Bridgerton. Oltre a questi, la scrittrice ha pubblicato due storie extra e una serie di novelle che vanno a chiudere il cerchio di ciascuno degli otto libri. Per la gioia dei fan ella ha appena annunciato che sta portando avanti un altro progetto. La scrittura di un prequel della serie, che si concentrerà sulle vicende dei Bridgerton da bambini.

La prima stagione si è focalizzata principalmente sul primo libro della serie “Il duca e io” che parla della figlia maggiore della famiglia Bridgerton, Daphne, che entra in società alla ricerca di un marito che si avvicini al suo status sociale. Per poter arrivare a questo scopo attua un piano, ovvero un finto fidanzamento che poi si tramuterà in realtà. La seconda stagione, quindi, prenderà spunto dal secondo libro dal titolo “Il visconte che mi amava“. Il protagonista sarà, in questo caso, il più grande dei fratelli Bridgerton, anche lui alla ricerca dell’amore.