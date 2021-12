Quando esce la seconda stagione di Emily in Paris? Data uscita ufficiale, anticipazioni, cast

Ecco quando esce la seconda stagione di Emily in Paris

La stagione 2 di Emily In Paris debutterà su Netflix mercoledì 22 dicembre 2021. Netflix normalmente rilascia i nuovi episodi delle serie originali alle 3 del mattino ET. Emily In Paris è una serie originale Netflix e quindi non è disponibile su Hulu. Tuttavia, se stai cercando di avere la tua dose di Lily Collins, Hulu ha attualmente titoli come Mirror Mirror, Endless e Inheritance disponibili per lo streaming.

Tutto sugli episodi della nuova stagione

Proprio come la stagione 1, la stagione 2 di Emily In Paris sarà composta da 10 episodi. Tutti e 10 gli episodi saranno disponibili allo stesso tempo, quindi preparatevi ad abbuffarvi! Stai cercando una guida agli episodi di Emily In Paris stagione 2? Ci siamo noi.

Episodio 1: Voulez-Vou Coucher Avec Moi?

Episodio 2: Conosci la strada per St. Tropez?

Episodio 3: Bon Anniversaire!

Episodio 4: Jules e Em

Episodio 5: Un inglese a Parigi

Episodio 6: Punto di ebollizione

Episodio 7: Il cuoco, il ladro, il suo fantasma e il suo amante

Episodio 8: Problemi di Champagne

Episodio 9: Profumi e Sensibilità

Episodio 10: Rivoluzione Francese

Da chi sarà composto il cast della seconda stagione

I nostri attori preferiti sono tornati! La maggior parte del cast della stagione 1 di Emily In Paris riprenderà i suoi ruoli con Lily Collins come Emily Cooper, Lucas Bravo come Gabriel, Ashley Park come Mindy, Camille Razzat come Camille, William Abadie come Antoine e Philippine Leroy-Beaulieu come Sylvie. La seconda stagione introdurrà anche l’attore di Scream Queens e Snatch Lucien Laviscount come Alfie, il nuovo interesse amoroso di Emily. Secondo Deadline, vedremo anche alcuni volti nuovi. Lucien Laviscount si unirà come membro ricorrente del cast per la stagione 2 e interpreterà Alfie, “un cinico sarcastico e affascinante. Si rifiuta di parlare francese o di immergersi nella cultura francese. Ha una relazione antagonista con Emily che si evolve in qualcosa di più”. Inoltre, Jeremy O. Harris e Arnaud Binard si uniranno come guest star. Jeremy interpreterà un iconico stilista di moda, mentre Arnaud sarà la guest star di “un festaiolo proprietario di un popolare nightclub di Saint Tropez“.

Tutti gli scoop della nuova stagione

Non sorprende che Camille Razat, che interpreta Camille nello show, abbia accennato a People che rivisiteremo il triangolo amoroso Camille-Gabriel-Emily, specialmente alla luce degli eventi che si sono svolti nell’episodio finale della prima stagione. “Sarà una montagna russa”, ha rivelato Camille. “È molto più complicato. Ci sono molte più scene emotive. Il mio personaggio è ancora più importante. Penso che la stagione 2 sarà migliore della stagione 1, in realtà”. “Ora che l’abbiamo vista con tutti questi ‘parigismi’, forse arriveremo a conoscere un po’ di più la sua storia, e a sperimentarla con alcuni degli altri personaggi”, ha detto a Deadline. “Ma si sa sempre che con Emily ci sarà umorismo e avventura. Non ci sarà carenza di questo in arrivo – e di grande moda”.

Dove vedere la serie

Puoi andare su Netflix per guardare Emily in Paris. Se sei vicino al tuo portatile, puoi guardare la stagione 1 sul sito web di Netflix. Altrimenti, puoi guardare tutti i 10 episodi tramite le app per iPhone o Android. I primi utenti possono iscriversi a un piano a partire da 8,99 dollari.