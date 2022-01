Quando esce la seconda stagione di Squid Game? Cast, Trama, Trailer

Ormai, sei probabilmente uno dei milioni di abbonati Netflix che hanno divorato tutti e nove gli episodi di Squid Game, quando è stato rilasciato a settembre 2021 e, proprio come quei milioni, probabilmente hai voglia di altri episodi sul popolare thriller basato su giochi per la sopravvivenza, sudcoreano.

Il k-drama originale Netflix si basa su 456 persone gravate dai debiti, che sono invitate a giocare a versioni estremamente pericolose dei giochi per bambini per avere la possibilità di vincere 45 miliardi e 600 milioni di Won Coreani (circa $ 38,4 milioni di dollari o 33. 018.636,24 €). ed è già la serie originale più vista di Netflix, quindi sembra inevitabile che una seconda stagione sarà confermata.

Dopotutto, Squid Game è diventata la prima serie originale coreana in cima alla classifica di popolarità Top 10 di Netflix negli Stati Uniti e in molti altri paesi, e ha già superato Bridgerton per diventare il più grande successo di debutto di Netflix raggiungendo oltre 111 milioni di spettatori.

Secondo quanto riferito, la serie ha quasi $ 900 milioni di valore di impatto, secondo i documenti esaminati.

Ora, i fan si chiedono se Netflix confermerà ufficialmente un sequel di Squid Game e quando potrebbe potenzialmente essere rilasciato. Abbiamo anche alcune informazioni sui possibili dettagli della trama della seconda stagione.

Ecco tutto ciò che sappiamo finora su Squid Game 2.

Squid Game avrà una stagione 2 su Netflix?

Sebbene Netflix non abbia ancora confermato ufficialmente una seconda stagione per Squid Game, c’è una grande possibilità che venga rinnovata a causa del suo enorme successo.

Parlando con la rivista Vulture, il capo della TV globale di Netflix, Bela Bajaria, è sembrato “ottimista” su un rinnovo, anche se ha detto che dipenderà dall’interesse e dal programma dello scrittore / regista Hwang Dong-hyuk. “Ha un film e altre cose a cui sta lavorando”, ha detto Bajaria. “Stiamo cercando di capire la struttura giusta per lui”.

Dato il suo enorme successo e popolarità, il sequel di Squid Game sarà molto probabilmente confermato; è solo questione di tempo.

Tuttavia, nel settembre 2021, Dong-hyuk ha dichiarato a Variety: “Non ho piani ben sviluppati per una seconda stagione. È abbastanza faticoso solo pensarci”, così mentre Netflix.

Bejaria ha anche detto a Variety che a Dong-hyuk piace collaborare con “altri scrittori” che potrebbero salire a bordo per un sequel. “Stiamo cercando di capire la struttura giusta per una stagione 2”.

Anche se Netflix è probabilmente più che disposto a dare il via libera a Squid Game Season 2, alla fine spetterà a Hyong-dyuk e forse ad altri scrittori decidere quando inizieranno a sviluppare un sequel.

Il 9 novembre, Dong-hyuk ha confermato che la serie coreana tornerà per una seconda stagione, anche se è troppo presto per dire quando sarà rilasciato.

Lo scrittore / regista ha detto anche che Squid Game Season 2 è in lavorazione, ma è ancora nelle prime fasi di pianificazione.

L’invio di Squid Game per la migliore serie drammatica suggerisce fortemente che la storia continuerà in una stagione futura.

Nel gennaio 2022, la star O Yeong-su è diventato il primo attore coreano a vincere il premio come miglior attore non protagonista ai Golden Globes per il suo ruolo in Squid Game.