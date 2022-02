Quando esce la serie tv Christian? Data uscita ufficiale, anticipazioni, cast

La serie televisiva “Christian”, debutta su Sky Atlantic lo scorso 28 gennaio 2022, data ufficiale dell’uscita delle vicende del picchiatore delle borgate romane dotato di stimmate. Christian è interpretato da Edoardo Pesce, vincitore del David di Donatello per Dogman.

Christian il picchiatore vive nelle periferie romane, le stesse dei “Ragazzi di vita” di Pier Paolo Pasolini e lavora per il boss del quartiere Lino, interpretato da Giordano De Plano. I due uomini, cresciuti ambedue con Italia interpretata da Lina Sastri, hanno un legame fraterno, pur non essendo fratelli di sangue. Legame che viene messo in dubbio da Lino quando Christian acquisisce poteri straordinari; il rischio è che il suo scagnozzo non riesca più a far bene il suo lavoro, menare non equivale a fare miracoli.

Anticipazioni e cast, produzione e regia

La serie è composta da 6 episodi divisi in 3 puntate, per un totale di 120 minuti di visione. Ogni puntata comprende due episodi. Le prossime due puntate andranno in onda venerdì 4 febbraio e venerdì 11 febbraio. La serie è diretta da Roberto Saku Cinardi, autore dell’omonimo cortometraggio del 2013, e Stefano Lodovichi, produttore creativo.

Christian il picchiatore

Il protagonista assoluto è, come abbiamo già detto, Christian, un uomo di 40 anni che vive con la madre malata di Alzheimer. Christian lavora per il boss del quartiere Lino e ad un certo punto la sua vita cambia grazie alle stimmate che gli permettono di compiere miracoli. Il primo è quello di resuscitare Rachele (Silvia D’Amico) la sua vicina, di mestiere prostituta, morta per overdose. I poteri straordinari attirano l’attenzione di Matteo (Claudio Santamaria) postulatore del Vaticano ossessionato dall’idea di conoscere qualcuno con poteri taumaturgici.

La Graphic novel Stigmate e il cortometraggio Christian

La serie televisiva è ispirata alla fantastica graphic novel “Stigmate” di Claudio Piersanti e Lorenzo Mattotti. Il romanzo Stigmate è una storia dedicata agli ultimi, il protagonista è un uomo ai margini che riceve le stimmate e grazie al dono ricevuto rende la sua vita un capolavoro. La graphic novel è un inno alla salvezza individuale e alla crescita personale.

Roberto Saku Cinardi, classe 1980, è autore del cortometraggio “Christian”. E’ un regista noto con lo pseudonimo di Saku. Il co-autore della serie si dedica prima alla musica, poi alla pubblicità. Diventa uno dei registi più richiesti dal mainstream grazie alla sua passione per la musica, collabora con artisti del calibro di Tiziano Ferro e Emma Marrone. Vince sia il Premio Videoclip italiano che il Premio Videoclip indipendente.

Per quel che concerne la pubblicità firma spot per brand di altissimo livello quali Mercedes, Coca-Cola, Michelin, Visa, Vodafone, Fiat, Pirelli, Reebok, Fox. Dopo aver sperimentato le sue capacità in questi due ambiti, si dedica al mondo della scrittura, della narrazione e della regia. Nel 2013 scrive e dirige il cortometraggio “Christian”, interpretato da Gabriele Mainetti, il regista del film “Lo chiamavano Jeeg Robot”, dal quale è stato tratto il concept per la serie televisiva in programmazione su Sky.

Durante il terzo episodio vedremo Christian che insieme a Rachele, la quale mostra tutta la sua gratitudine per essere uscita dal tunnel della dipendenza, cerca di comprendere i suoi poteri sovrannaturali. Nel quarto episodio vedremo il compiersi di un altro miracolo che ha per protagonista la moglie di Lino, (Milena Mancini) in coma da anni.