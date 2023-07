Quando esce La Sirenetta su Disney Plus? Trama, cast e data di uscita ufficiale

La Sirenetta 2023 ha stabilito un grande successo arrivando a un pubblico piuttosto vasto e scatenando anche qualche polemica visto la scelta di vedere Ariel in versione afro-americana. Il 24 maggio il film è uscito nelle sale cinematografiche, ma quando lo vedremo su Disney Plus. Ovviamente si tratta di un prodotto del colosso del cinema d’animazione e intrattenimento per adulti quindi sarà disponibile solo sulla piattaforma appena citata. Le ipotesi più accreditate parlano di uno sbarco online del film tra la fine di agosto e l’inizio del mese di settembre.

Fatto sta che sui social network il pubblico sta continuando a evidenziare la volontà di poter rivedere a casa in tranquillità il film dopo l’emozione di averlo potuto ammirare sul grande schermo. Ricordiamo che si tratta del primo live action su questa storia che aveva visto la luce sotto forma di film d’animazione nel 1989. Andiamo ora a scoprire qualcosa in più del film che ha creato un grandissimo dibattito.

La Sirenetta, trama e cast

La Sirenetta è sicuramente uno dei classici Walt Disney più amato da sempre, ma di cosa parla? Ariel è una Sirenetta che a sedici anni ha voglia di cambiare modo di vivere, non arrendendosi a quello che il destino ha scelto per lei. Da sempre sogna infatti di andare a vivere sulla terra ferma dove poi si reca e dove incontra un principe di cui si innamora perdutamente. La versione live action è perfettamente in linea con la storia del classico e nonostante si conosca la trama non per questo è calata l’attenzione e l’attesa del pubblico.

E il cast? Il film è stato diretto da uno dei maghi del cinema musical e cioè Rob Marshall con sceneggiatura curata da un altro maestro come David Magee. Nel cast tecnico troviamo anche Dion Beebe alla fotografia e la coppia formata da Alan Menken e Howard Ashman alle musiche con Colleen Atwood ai costumi. Il cast artistico è presto detto: Halle Bailey (Ariel), Jonah Hauer King (Eric), Melissa McCarthy (Ursula), Javier Bardem (Tritone), Noma Dumezweni (Regina Selina), Jessica Alexander (Vanessa), Art Malik (Sir Grimsby), Martina Laird (Lashana), Emily Coates (Rosa), Christopher Fairbank (Hawkins) e John Dagleish (Mulligan).

La scelta del regista

Il regista Robert Marshall ha dichiarato a proposito del film: “Non volevamo solo delle spiagge incontaminate, ma anche quello che poteva essere uno scenario roccioso, degli scogli un po’ drammatici. Abbiamo cercato ovunque in tutte le isole del mediterraneo come Croazia e Grecia. Poi la sorprendente scoperta e cioè che in Sardegna c’era il castello sulle rocce disegnato nella prima illustrazione che avevamo realizzato in pre produzione. Avevamo trovato la Sardegna nei nostri sogni ancora prima di andarci”.

Le riprese sono iniziate all’interno dei Pinewood Studios di Iver, mentre le sequenze esterne derivano tutte dalla parte settentrionale della Sardegna tra Santa Teresa di Gallura, Castelsardo, Aglientu e il Golfo Aranci. Le riprese sono iniziate il 30 gennaio del 2021 per terminare l’11 luglio seguente. Il film ha riscosso successo essendo girato con grande attenzione e con un pubblico molto attento sotto ogni punto di vista.