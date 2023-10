Quando esce La storia di Francesca Archibugi: trama, cast e data uscita ufficiale

La storia di Francesca Archibugi è una miniserie che esce su Rai 1 nel primo semestre del 2024. Le date precise al momento non sono state rese note. La miniserie ha visto trasmesse le prime puntate alla Festa del Cinema di Roma 2023 dove quest’anno sono protagoniste assolute le donne. Infatti abbiamo visto al festival film di livello come quelli di Paola Cortellesi (C’è ancora domani) o quello di Kasia Smutniak (Mur) fino ad arrivare a Te l’avevo detto di Ginevra Elkann. C’è grande attesa per questa miniserie che racconta una storia straordinaria. Ma andiamo a capirci qualcosa da più vicino.

La storia, la trama

La storia è ambientato a Roma all’inizio degli anni quaranta. Protagonista della trama è Ida Palumbo una maestra delle scuole elementari che è rimasta vedova. La donna è mamma di un adolescente, Nino. La donna ha preso la decisione di nascondere le sue origini ebraiche per causa delle leggi razziali. Tornando a casa viene violentata da un soldato tedesco. Scopre così di essere incinta.

Nove mesi dopo nasce Useppe che viene adorato anche dal fratello maggiore. Nel bombardamento del 1943 la casa della donna viene distrutta. Palumbo e Useppe vengono accolti a Pietralata in un ricovero di sfollati, Nino invece si arruola con le camice nere per poi passare alle lotte partigiane. un ritratto del nostro paese dal sapore sicuramente agrodolce.

La storia, il cast

La storia è tratto dal romanzo omonimo di Elsa Morante. Francesca Archibugi, come detto, è alla regia e si è occupata della sceneggiatura insieme a Giulia Calenda, Ilaria Macchia e Francesco Piccolo. Nel cast invece ci sono Jasmine Trinca che è la protagonista con Elio Germano, Valerio Mastandrea, Asia Argento, Lorenzo Zurzolo, Francesco Zenga, Enzo Casertano, Lukas Zumbrock e Giselda Volodi. La fotografia è curata da Luca Bigazzi.

La scenografia è di Ludovica Ferrario mentre i costumi sono di Catherine Buyse e Valentina Monticelli, il produttore è Roberto Sessa.