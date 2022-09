Quando esce la terza stagione di Celebrity Hunted? Data uscita ufficiale, anticipazioni, cast

I numerosissimi appassionati del reality Celebrity Hunted possono finalmente tirare un sospiro di sollievo e mettersi comodi: il produttore ha recentemente annunciato la prossima uscita della terza serie. C’è di più: secondo alcune indiscrezioni, le riprese avrebbero avuto inizio a Firenze già nella primavera di quest’anno. Il produttore ha preso la decisione di riproporre il programma grazie al notevole successo riscosso dalla seconda edizione, che ha visto la vittoria della coppia formata da Miss Keta e dalla talentuosa Elodie. Nella prima edizione si erano imposte le coppie formate da Fedez e Luis Sal e da Claudio Santamaria e Francesca Barra, sua moglie.

Come si svolge Celebrity Hunted? E quali celebrità parteciperanno?

Per coloro che non conoscono questo innovativo reality, è utile spiegarne brevemente lo svolgimento. I concorrenti si dividono in due gruppi: il gruppo formato dai fuggitivi deve sottrarsi all’inseguimento del gruppo di cacciatori e detective. Questi ultimi sono esperti del settore, in particolare poliziotti in congedo ed esperti informatici, che saranno armati soltanto di un kit di sopravvivenza e potranno disporre di limitate risorse finanziarie; avranno il compito di catturare i primi, impedendo loro di raggiungere la loro destinazione sicura, entro 14 giorni. Per questo scopo, i detective potranno avvalersi di qualsiasi mezzo lecito: dalle semplici telecamere di sorveglianza a sofisticati sistemi di tracciamento delle telefonate, ogni strumento è valido per raggiungere l’obiettivo. Dal canto loro, i fuggitivi potranno chiedere l’aiuto di altri VIP: quest’anno, in particolare, sarà coinvolto Gianni Morandi.

Le vicende avranno luogo in tutta Italia, partendo dalla città di Firenze, mentre i cacciatori dovranno coordinarsi con la base, situata a Roma, nella Lanterna di Fuksas; essa si occuperà di dirigere e organizzare tutte le fasi della ricerca. Per quanto riguarda il cast, alla terza edizione prenderanno parte celebrità del calibro di Katia Follesa, Luca Argentero e Cristina Marino, ma anche attori e cantanti giovani come Rkomi e Irama, oltre a Ciro Priello e Fabio Balsamo, Salvatore Esposito e Marco D’Amore. Allo spettacolo si affiancherà la solidarietà: il regolamento prevede che il vincitore devolva in beneficienza il montepremi.

Quando uscirà e dove sarà possibile vederlo

Naturalmente, la data esatta dell’uscita della terza stagione di Celebrity Hunted non è ancora stata comunicata. La nuova stagione del programma, composta come di consueto da sei episodi, uscirà in esclusiva su Prime Video; la sua visione sarà quindi riservata agli abbonati alla piattaforma streaming di Amazon. I molti telespettatori che non vedono l’ora di guardare la terza edizione del programma potranno quindi sottoscrivere uno degli abbonamenti previsti, usufruendo di un mese di prova gratuito.

Nel frattempo, come ci si poteva aspettare, le dichiarazioni entusiastiche di Amazon Studios e di Endemol Shine non si sono fatte attendere. Entrambe, nel riconoscere l’enorme successo riscosso da questo format in termini di audience, sostengono con convinzione la validità del programma e ribadiscono la decisione di volerlo rinnovare, almeno per quest’anno. Il pubblico si aspetta un reality interessante, ricco di colpi di scena e di schermaglie per conquistare la vittoria, mentre i produttori auspicano un importante ritorno economico che, chissà, possa convincerli a ripetere la messa in onda ancora per diversi anni.