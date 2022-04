Quando esce Loki 2? Data uscita ufficiale, anticipazioni, cast

C’è grande attesa per la seconda stagione di Loki, la celebre serie televisiva statunitense incentrata sull’omonimo personaggio della Marvel. Scritta da Michael Waldron e diretta da Kare Herron, è la terza serie tv dell’MCU. La serie è ambientata dopo Avengers: Endgame ed è andata in onda per la prima volta nel 2019 sul canale Disney+. Il protagonista, Loki appunto, è un personaggio ispirato alla mitologia norrena, figlio adottivo di Odino e fratellastro di Thor, interpretato dall’affascinante Tom Hiddlestone. Loki è il dio dell’inganno e la sua caratteristica principale è quella di mutare aspetto e creare versioni alternative di sè. Spesso assume fattezze femminili ed è perciò considerato il primo personaggio gender fluid della Marvel. Ma vediamo cosa accade durante la prima stagione.

Loki: trama

Nel corso della prima stagione seguiamo la storyline di Loki che, al termine della battaglia con gli Avengers, erntra in possesso del Tesseract, il cubo cosmico capace di esaudire ogni desiderio del possessore, utilizzandolo per fuggire nel deserto del Gobi. Lì viene catturato dagli agenti della Time Variance Authority e dichiarato colpevole di crimini contro la Sacra Linea Temporale. Gli viene allora offerta la possibilità di scegliere: morire o riparare le linee temporali che lui stesso ha creato. Loki sceglie la seconda possibilità, ma non prima di aver tentato nuovamente la fuga utilizzando il Cubo. Nel tentativo di ritornare sulla linea temporale originaria, Loki scopre che, se non fosse mai fuggito, avrebbe evitato la morte della madre e si sarebbe riappacificato col padre Odino e col fratello Thor. Da lì comincia il suo viaggio nel tempo per rimediare agli errori commessi e fermare nuove pericolose minacce, affiancato dall’agente Mobius. Tutta la prima stagione vede Loki vivere su una linea temporale diversa da quella originaria, abbandonando l’allineamento da Villain, in lotta contro le sue varianti malvagie.

Loki, l’ultimo episodio della prima stagione

L’ultimo episodio della prima stagione ci mostra un Loki impegnato nel tentativo di avvertire B-15 e Mobius che le versioni di Colui che rimane – il creatore della TVA -avrebbero di lì a poco scatenato una guerra. Purtroppo i due non sono in grado di riconoscerlo perchè Loki si trova in una linea temporale alternativa, nella quale al posto delle statue dei Custodi Temporali, è presente la statua di una delle varianti di colui che rimane.

Loki 2: cast ed indiscrezioni

Loki è una delle serie di maggiore successo, grazie ad una trama complessa ma avvincente e ad un cast molto apprezzato dal pubblico. Accanto a Tom Hiddlestone, c’è Owen Wilson che interpreta Mobius, capo della Time Variance Authority. Secondo le prime indiscrezioni, l’inizio delle riprese della seconda stagione dovrebbe essere cominciato già a gennaio 2022, per cui occorrerà attendere almeno il 2023 per rivederla sugli schermi. La star di Loki, Tom Hiddleston, ha rilasciato una dichiarazione per ringraziare i numerosi fan che che hanno seguito la prima stagione: “Voglio dire grazie al pubblico perché senza il pubblico non saremmo in grado di fare una seconda stagione. Spero che la prima sia stata piena di sorprese. E penso che la seconda lo sarà ancora di più”.