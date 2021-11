Quando esce Lol chi ride è fuori 2? Data uscita ufficiale, anticipazioni, cast

Lol chi ride è fuori 2 si farà. Ad affiancare il conduttore e cantante rapper Fedez ci sarà il comico Frank Matano, che aveva partecipato alla precedente edizione. La prima stagione, che vedeva condurre con Fedez, Mara Maionchi, ha avuto un grande successo e per questo si vorrà fare ancora di più per mantenere vivo l’interesse del pubblico, oltre a farli ridere con nuove situazioni al limite del comico.

Lol chi ride è fuori 2

Ecco svelati i nomi dei comici che compariranno nella nuova stagione di Lol chi ride è fuori: la meravigliosa Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, la divertentissima Diana Del Bufalo, l’esilarante Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni.

Questi incredibili comici ci porteranno un’altra ventata di risate e grandi emozioni. Chissà che cosa capiterà nelle nuove puntate previste per questa stagione. Le aspettative sono alte, anche perché questa incredibile situation-comedy ha conquistato tutti e di fatto è una delle serie italiane su Amazon Prime che ha avuto un incredibile successo. Come si sa che ci sarà questa nuova stagione? I nuovi conduttori si sono parlati tramite Instagram, annunciando questa bellissima notizia.

Quando uscirà Lol chi ride è fuori 2

Per le nuove puntate, si dovrà aspettare marzo e aprile 2022. Ma la data di uscita delle nuove puntate potrebbe anticiparsi verso il periodo natalizio.

Una delle particolarità di questo grande programma, oltre che per le risate assicurate, e che il vincitore potrà vincere un premio in denaro da poter investire per un ente benefico. Ciro Priello infatti è stato il vincitore della prima serie.

Qual’è la missione dei concorrenti?

I comici, oltre a farci ridere, avranno un importante compito, o meglio una missione: quella di non ridere. Quindi i conduttori alla prima risata di uno dei concorrenti faranno scattare un cartellino giallo. Avranno così due possibilità per non essere eliminati