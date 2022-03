Quando esce Lol3? Data uscita ufficiale, anticipazioni, cast

Si è conclusa giovedì 3 marzo la seconda stagione di LOL-Chi ride è fuori-, lo show comico trasmesso in streaming da Amazon-Prime che ha esordito il 24 febbraio con i primi quattro episodi. E’ già in programma la terza edizione, ecco nel dettaglio alcune anticipazioni.

LOL 3: data di uscita

Amazon Prime ha ufficialmente dichiarato che sarà trasmesso un nuovo ciclo di esilaranti episodi del celebre game show, dopo l’enorme successo riportato. La produzione originale Amazon è sicuramente la versione più riuscita in Italia dello streamer di Jeff Bezos. Qual è dunque la data ufficiale di uscita della terza stagione? Attualmente non si conosce la data precisa, ma i fan del programma si aspettano di vedere i nuovi episodi su Prime Video da inizio 2023.

Anticipazioni

Il format del programma risulta essere ben collaudato e sicuramente non necessita di rivisitazioni sostanziali. Come sempre, anche per questa terza edizione, lo show LOL vedrà sfidarsi a colpi di gag dieci comiche e comici e come sempre chi resisterà alle battute e riuscirà a non ridere per la durata di sei ore, si aggiudicherà il premio di 100mila euro. Il montepremi vinto sarà devoluto ad un Ente con scopo benefico che il concorrente vincitore sceglierà. La divertente gara comica sarà osservata all’interno della control room dal game master e dai commentatori.

La vittoria della seconda stagione è stata portata a casa da Maccio Capatonda, ultimo comico rimasto senza ridere dopo il cedimento di Virginia Raffaele.

Cast: concorrenti e conduttori

Le indiscrezioni sono tante: ma tra i talenti comici che piacerebbe a tutti ritrovare anche in questa terza edizione, ci sono sicuramente Valeria Graci e Katia Follesa nonché Fabio De Luigi, ma anche Saverio Raimondo, Geppi Cucciari, Ale&Franz, e poi ancora Anna Maria Barbera nel ruolo di Sconsolata, Alessandro Fullin, Dado, Debora Villa, Natalino Balasso, Raul Cremona, Rosalia Porcaro, Teresa Mannino e Gioele Dix. Tuttavia nessuno di questi nomi, al momento, è stato confermato. Se è vero che la terza stagione dello show sarà trasmessa ad inizio 2023, sicuramente il cast definitivo dei comici concorrenti, si conoscerà a pochi mesi dal debutto. Per il momento nessuno spoiler!

LOL 3 si potrà vedere anche su SkyQ nonchè tramite app su Now Smart Stick.

Per quanto riguarda i presentatori, anche in LOL 3 si da per scontata la partecipazione di Fedez, in qualità di commentatore e game master. Se venisse riconfermata la sua presenza, il rapper rappresenterebbe l’unico elemento di continuità con le precedenti edizioni: nella prima stagione di LOL, infatti, al suo fianco c’era Mara Maionchi e nella seconda Frank Matano. Quest’ultimo l’anno prossimo potrebbe essere rimpiazzato, seguendo proprio la medesima logica del “cambio di guardia” del secondo commentatore per ogni edizione. Magari potrebbe subentrargli uno dei personaggi di spicco della seconda edizione e si preannuncia anche il ritorno di Lillo in qualità di ospite speciale, come avvenuto per la seconda edizione, ovvero in LOL 2.

Il trailer di LOL 3 non è ancora disponibile e ci si aspetta di vederlo non ora ma sicuramente qualche settimana prima dal debutto di questa nuova stagione.