Quando esce Magnum P.I. 5: trama, cast, data uscita ufficiale

Per Magnum P.I. 5 dovremo aspettare l’inizio del 2024, quando negli Stati Uniti d’America uscirà la seconda parte della stagione. Non c’è però al momento una data di uscita ufficiale. Si è deciso poi di chiudere qui la serie remake della famosa avventura con Tom Selleck targata anni ottanta. Il programma dunque non sarà rinnovato con anche lo sciopero degli sceneggiatori di Hollywood a creare qualche problema alla produzione.

Si è deciso così di dire basta a una serie che comunque ha regalato le sue soddisfazioni e magari ha permesso ai più giovani di recuperare il ben superiore prodotto dal quale questa era tratta. C’è grande curiosità per vedere quello che ci racconterà questa ultima fase di una serie che ha raccolto un bacino di utenza piuttosto interessante, ma che alla fine ha trovato la sua naturale conclusione nella quinta stagione. Anche se ci verrebbe da dire “mai dire mai”.

Magnum P.I. 5: trama e cast

Cosa possiamo dire della trama di Magnum P.I. 5? Le immagini del trailer ci portano alle Hawaii con Thomas e Juliet che vivono scene ad altissima tensione con l’ironia che anche in questo caso non mancherà come visto fino a questo momento. Non mancheranno le solite cose che hanno colpito il pubblico nel corso del tempo e cioè azione sfrenata e corse in macchina oltre esplosioni d’amore e di odio allo stesso tempo.

Il cast della serie sarà confermato in toto. Ritroveremmo Jay Hernandez nel ruolo di Thomas Magnum con Perdita Weeks che sarà Juliet Higgins. Inoltre ci saranno ancora Zachary Knighton, Stephen Hill, Amy Hill e Tim Kang. Ovviamente ci sarà anche qualche interessante ingresso soprattutto tra i cattivoni di turno. La serie dunque si preannuncia piena di emozioni e di colpi di scena. Bisognerà solamente aspettare e vedere quello che ci dirà direttamente lo schermo televisivo.