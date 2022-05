Quando esce Manifest 4? Data di uscita ufficiale, anticipazioni, cast

Buone notizie per gli appassionati dei protagonisti del Volo 828: a distanza di quasi un anno dall’annuncio della NBC di aver definitivamente cancellato la serie “Manifest” dalle sue produzioni e dai suoi palinsesti, Netflix ne ha annunciato il salvataggio.

Un’ultima stagione, la quarta, per portare a conclusione i tanti interrogativi e le tante vicissitudini rimaste aperte sul finale della Season 3.

Dove eravamo rimasti

Insieme ad altre serie Tv amatissime (prima fratutte Good Girl), Manifest ha seguito le sorti delle cancellazioni premature. La serie, che vede protagonista Josh Dallas, dopo la terza stagione, che ha di fatto lasciato aperta l’intera storia, è stata ufficialmente cancellata.

In soccorso è arrivata la piattaforma straming Netflix che ha deciso di produrre una quarta e ultima stagione conclusiva.

Vediamo dove eravamo rimasti:

Nel finale della terza stagione vediamo Saanvi e Ben che tentano di riportare lo stabilizzatore dell’aereo nel posto in cui è stato ritrovato, nell’etremo tentativo di riportare Cal da loro.

Durante la traversata in mare però la loro barca viene travolta da una brutta tempesta che butta in acqua i due e anche lo stabilizzatore. A questo punto arriva una nuova missione per loro che li riporta sul volo 828.

Quando esce Manifest 4 stagione

Pur essendo certo il salvataggio di Manifest da parte di Netflix, per la conclusione delle vicende e dunque per la quarta stagione, non si conosce ancora la data di uscita ufficiale. In base alle tempistiche delle riprese i primi rumors dicono che dovrebbe arrivare sulla piattaforma Netflix a novembre.

Con tutta probabilità l’ultima stagione, come sempre più spesso accade su Netflix, verrà divisa in due o più parti e rilasciata con cadenza settimanale. Sappiamo poi che, mentre la prima stagione era formata da 16 episodi e la terza e la quarta da 13, Netflix pare che per la quarta stagione abbia disposto ben 20 episodi, con una durata di circa 45 minuti (uniformandosi pertanto alle atre).

Le riprese hanno preso ufficialmente il via nel novembre del 2021 e si sono concluse intorno alla fine di marzo, dopo lo stop di Natale. In base alle tempistiche, in molti hanno ipotizzato (come dicevamo sopra) che l’uscita sarebbe potuta avvenire a novembre 2022.

Cast, attori e personaggi

Nella quarta stagione di Manifest ritroveremo, ovviamente, i due protagonisti Melissa Roxburg e Josh Dallas alias Michaela e Ben Stone. Ad affiancarli nella nuova vicenda che coinvolgerà la serie ci saranno:

J.R. Ramirez : Jared Vasquez

: Ty Doran: Cal Stone

Daryl Edwards: Vance

Parveen Kaur: Saanvi Bahl

Luna Blaise: Olive Stone

Matt Long: Zeke Landon

Al cast si aggiunge la new entry della stagione 3: Holly Taylor alias Angelina. Per il momento, non conoscendo ancora la trama e non essendo stato rilasciano alcun trailer, non sappianmo se compariranno o meno nuovi personaggi ad arrichhire la storia.

La serie TV è stata prodotta dalla Warner Bros. TV – Universal Television e Compari Entertainment.

La Stagione 4 di Manifest sarà visibile su Netflix, che dal 1 gennaio 2022, ha reso disponibili tutti gli episodi della stagione. In passato la serie aveva debuttato prima su Sky e poi su Infinity, con un breve passaggio (solo relativo alla stagione 1) su Canale 5.