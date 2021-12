Quando esce Mare fuori terza stagione? Data uscita ufficiale, anticipazioni, cast

Grandi notizie per i fan di Mare fuori, serie tv incentrata sulle drammatiche vicende dei giovanissimi detenuti di un istituto minorile di Napoli. L’ideatrice del progetto, Cristiana Farina, ha appena annunciato di aver scritto, portato a termine e consegnato i primi tre episodi della terza stagione.

Ma quando e da dov’è nata l‘idea di questo programma avente come personaggi principali niente poco di meno che degli adolescenti alle prese con la criminalità organizzata?

La sceneggiatrice Farina, in un’intervista, ha dichiarato di aver sempre subito il fascino del pericolo e aver provato una viva paura per l’universo della reclusione.

Il momento del concepimento di Mare fuori

Recatasi a Napoli, in precedenza, per lavorare alla soap Un posto al sole, rimase abbagliata dalla bellezza e la particolarità di alcune ragazze dell’istituto. Osservandole esibirsi nel cortile di Nisida, scelse alcune di loro come interpreti per la sua soap. Di questo modo, sono entrate a far parte del cast Naditza e Viola.

In modo da impedire un secondo effetto gomorra, la trasmissione è stata curata nei minimi dettagli, specie nella trama. Non esistono solo personaggi negativi, ma svariati punti di vista da adottare, a seconda che si guardi con gli occhi del criminale, della vittima o dell’educatore.

Il compito più arduo degli autori è consistito proprio nel proporre a quel tipo di pubblico il modello del giusto: è noto a tutti che gli adolescenti, persone smarritesi per la prima volta nel corso della loro esistenza, abbiano bisogno di guide da emulare. A tal fine, la decisione di ricoprire di luce tutti quei personaggi che agiscono all’insegna dei veri valori.

Non a caso, si è avuta l’eliminazione del personaggio di Ciro, un ragazzo che dava un pessimo esempio. Quest’ultimo punito in modo sopraffino, a dimostrazione che la cattiveria paga sempre.

Anticipazioni e cast

Come già intravisto nei precedenti episodi, l‘amore sarà il centro propulsore della terza stagione della serie. In particolar modo, si porrà l’accento sul potere salvifico del sentimento nobile per eccellenza.

Vecchi amori e storie ai loro albori saranno i reali protagonisti della terza parte dell’opera televisiva: i ragazzi avranno così il loro primo contatto con la vita adulta, nella maniera più dolce possibile. All’amore sarà affiancata un’altra tematica molto importante: l’amicizia.

Fra la creazione di nuove vicende ed un approfondimento delle vecchie, è riconfermato il cast della seconda stagione, a cui si accompagneranno, con lo sviluppo della narrazione, nuove comparse.

Data di uscita ufficiale della terza stagione

E’ troppo presto per avere in mano la data ufficiale della messa in onda della terza stagione, c’è chi parla di un inizio delle riprese già in primavera 2022.

Se il covid non guasterà i piani dell’autrice, probabilmente, nel trimestre della prima stagione dell’anno, attori e dipendenti della regia si troveranno nuovamente sul set a raccontare gli intrecci di successive e intricate puntate.

Nell’autunno del 2022, potremmo già tornare ad ammirare le appassionanti avventure di ragazzi tanto piccoli di età, ma dal grande animo, che si fanno strada, con coraggio, attraverso le insidie della malavita.