Quando esce Mission Impossible 7? Trama, cast e data di uscita ufficiale

In molti si stanno chiedendo in questo momento quando esce Mission Impossible 7, ma non tutti si sono accorti che la data ufficiale era legata a due giorni fa il 12 luglio 2023. Uscito col titolo Mission: Impossible Dead Reckoning Parte Uno è un film avvincente che vede tornare nei panni di Ethan Hunt l’attore americano Tom Cruise come non accadeva dal 2018 quando al cinema uscì il film Mission: Impossible Fallout.

Corse spericolate, momenti di grande tensione, spari e inseguimenti il film ancora una volta non delude anche se si sente una certa stanchezza della saga che sembra arrivata ormai al suo termine e con un protagonista un po’ stanco e trovate forse anche un po’ prevedibile. Nonostante questo il pubblico continua a essere importantissimo e pronto a onorare il personaggio. Ma ora scendiamo nei particolari.

Quando esce Mission Impossible 7? Trama e cast

Mission Impossible 7 risulta essere il solito film action a inseguimenti di cui è difficile stabilire una trama precisa, perché il film è raccontato con un po’ di arrendevolezza sotto diversi punti di vista. Come tanti altri film della saga non ci sono spunti intriganti o una storia ben precisa, ma solo la voglia di fare spettacolo attorno a un personaggio, interpretato da Tom Cruise, ormai decisamente contestualizzato sotto ogni punto di vista.

Parliamo ora del cast tecnico. La regia è affidata a Christopher McQuarrie con sceneggiatura scritta dallo stesso con Erik Jendresen. Il regista si è occupato anche della produzione insieme a Tom Cruise. La fotografia è curata da Fraser Taggart, il montaggio da Eddie Hamilton, gli effetti speciali da Neil Corbould, le musiche da Lorne Balfe, la scenografia da Gary Freeman, i costumi da Jill Taylor e il trucco da Charlie Hounslow. Invece il cast artistico è formato da Tom Cruise (Ethan Hunt), Hayley Atwell (Grace), Ving Rhames (Luther Stickell), Simon Pegg (Benji Dunn), Rebecca Ferguson (Ilsa Faust), Vanessa Kirby (Alanna Mitsopolis/Vedova Bianca), Esai Morales (Gabriel), Henry Czerny (Eugene Kittridge), Pom Klementieff (Paris), Cary Elwes (Denlinger), Shea Whigham (Jasper Briggs), Frederick Schmidt (Zola Mitsopolis), Charles Parnell (Capo NRO), Rob Delaney (Capo JSOC), Indira Varma (Capo DIA), Mark Gatiss (Capo NSA), Greg Tarzan Davis (Degas) e Mariela Garriga (Marie).

Cosa altro c’è da sapere?

Le riprese di questo film hanno avuto tanti problemi tra ritardi, stop e anche dei rinvii a causa della pandemia da Coronavirus. Il budget è stato attorno ai 290 milioni di dollari. Il primo teaser trailer invece è uscito il 23 maggio del 2022. Nelle sale è arrivato il 12 luglio. Il sequel invece uscirà nel giugno del 2024 e sarà l’ultimo capitolo della saga con Tom Cruise nel cast. Ovviamente il film ha fatto grande scalpore con un pubblico numerosissimo che ha riscontrato grande attenzione nei suoi confronti. Non possiamo dunque che complimentarci con la produzione che ha avuto una trovata intelligente anche se alla fine il risultato artistico. Il film infatti lascia piuttosto interdetto la critica, ma riesce ad arrivare al pubblico che l’ha apprezzato senza mezzi termini. Vedremo quale sarà la risposta dei social network in queste giornate di prima uscita.