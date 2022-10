Quando esce My Policeman? Data ufficiale, cast trama, novità

Uno dei film più attesi del catalogo di Amazon sarà presto disponibile in streaming. Stiamo parlando di My Policeman, pellicola interpretata da Harry Styles e della quale conosciamo in pratica già molto. Stando a quanto annunciato dalla casa produttrice il film avrà una doppia uscita.

Doppia data d’uscita

La prima sarà in alcune sale cinematografiche ed avverrà il 21 ottobre, la seconda sarà in streaming e avverrà pochi giorni dopo. Il 4 novembre, infatti, su Prime Video, la piattaforma in streaming di Amazon, il film sarà visibile agli abbonati. Ovviamente è proprio questa la data segnata col cerchio rosso da chi attende quest’opera.

Il progetto peraltro si è concluso in meno di due anni. Appena nel gennaio del 2021, infatti, Amazon Studios aveva acquistato i diritti del romanzo scritto da Bethan Roberts e dal quale è stato tratto il film. Il primo ciak è arrivato appena tre mesi dopo, ad aprile. Alcune scene sono peraltro state girate anche in Italia, nel corso del mese di giugno, anche se il contenuto resta al momento top secret.

Il copione non dovrebbe tradire le attese visto che la sceneggiatura è stata curata da un premio Oscar come Ron Nyswaner, mentre dietro la macchina da presa nel ruolo di regista si è accomodato Michael Grandage.

Come nel romanzo pubblicato nel 2012 e diventato rapidamente un best seller le vicende di Tom e Marion, marito e moglie, sono ambientate alla fine degli anni Novanta. Da anziani i due coniugi si ritrovano ad affrontare spettri del loro passato. Nell’America bigotta degli anni Cinquanta Tom sa di essere gay, ma è già in polizia e non riesce a esprimere la sua identità. Marion è un’insegnate innamorata di lui e Tom, benchè impegnato in una relazione nascosta con un altro uomo, Patrick, decide di convolare a nozze con lei. Un modo per vivere una vita serena anche con la divisa e allontanare i pettegolezzi.

Alla lunga, però, Marion non regge al triangolo del quale è a conoscenza e i protagonisti vengono schiacciati dal peso di quel segreto. A intrepretare il protagonista della storia è la voce degli One Direction, Harry Styles che si cala nei panni di un ruolo drammatico, quello del poliziotto Tom.

Il cast

Nel ruolo di sua moglie Marion è stata scelta una attrice molto amata dal pubblico delle serie: si tratta di Emma Corrin, che ha interpretato Lady Diana, in The Crown, una delle più riuscite produzioni di Netflix delle ultime stagioni.

Il ruolo dell’amante del poliziotto, Patrick Hazelwood, è stato affidato, invece, a David Dawson. Secondo indiscrezioni Tom e Marion avranno anche due versioni anziane, interpretate da due attori più maturi: Rupert Everett e Gina Mckee.

Il film è molto atteso proprio alla luce del grande successo che ha avuto il romanzo. Peraltro il libro è uscito esattamente dieci anni fa e per i fans di questa storia è il modo migliore per celebrare personaggi tanto amati. Ricordiamo che il film potrà essere visto gratuitamente dal 4 novembre per tutti gli abbonati alla piattaforma Prime Video di Amazon. Il trailer è già disponibile da alcune settimane.